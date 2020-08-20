Концерты в замке на закате «Castle Music Hall»

Вечер 26 августа пройдёт под звуки джаза. Биг-бэнд No Comment (главный дирижёр — Владимир Уваров, дирижёр — Игорь Овчаров) и солистки — Екатерина Новикова и Алина Романович, а также Геннадий Панкратов (аккордеон) представят шедевры мировой джазовой музыки.

30 августа выступит концертный оркестр духовых инструментов (главный дирижёр — Юрий Меркулов, дирижёр — Юрий Юрин) и солисты — лауреаты международных конкурсов Екатерина Новикова, Евгений Добров, Татьяна Дружинина. В программе любимые мелодии и хиты зарубежной эстрады.

4 сентября состоится концерт камерного оркестра Mezzo Music под управлением Натальи Боровик. В декорациях средневекового замка зазвучат произведения Моцарта, Баха, Альбинони, Пьяццоллы, Морриконе и других известных композиторов. В концерте также примет участие квартет тромбонов Jazz Guardians (руководитель — Василий Иващук), и солисты — Тимур Халиуллин (клавесин), Геннадий Панкратов (аккордеон), Вячеслав Змеу (пан-флейта), Глеб Мацевитый (виолончель).

Начало концертов в 19:00.

Билеты уже в продаже на сайте и в кассе филармонии.