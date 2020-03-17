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В Белгороде выступят «Запрещённые барабанщики»

Легендарный Оркестр Запрещенных Инструментов «ЗБ» — самый удивительный музыкально-провокационный проект конца ХХ века, до сих пор с неизменным успехом и завидной регулярностью зажигающий сердца и вскрывающий мозги, ставящий на уши танцпол с первой сыгранной песни.

Вряд ли найдутся такие, которые не слышали и не напевали под нос, помимо своей воли, такие альтернатив-поп-боевики «Барабанщиков», как «Убили негра», «Таблетка», развеселую «Мама Зузу», душещипательную «Куба», циничный «Случай в Макдональдсе», армянско-железнодорожный «Москва-Махачкала», анархически-разухабистый «Котовский», финансово-философский «1000000 USD». Что ни песня – то хит. Хочешь – танцуй до упаду с друзьями в ритме бесконечного карнавала, хочешь – пей, наливай, пей – и подпевай до боли душевной знакомые веселые слова.

 

Большой Концерт «ЗБ» 3 апреля — великолепный повод культурно провести время в прекрасной компании умных и ненавязчивых друзей и их шикарных подружек, испытать на прочность в танце собственные ноги и сделать пару-другую неожиданных выводов относительно общечеловеческих жизненных ценностей: пиво, рыбалка, рок-н-ролл. Шоу этих ребят поднимает настроение всем без исключения — это лучший из легальных антидепрессантов.

Ирина,
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