В Белгороде пройдёт концерт группы «Умка и Новый состав»

Громко и весело, но умно и сообразительно, что редкость. Атомная энергетика в одном отдельно взятом стакане. Пальба и фейерверки, запоздалые подарки и поздравления, фирменные футболки и всяческий самиздат.

Последнее выступление Ани в электричестве было 10 лет назад.

По материалам bel.cultreg.ru