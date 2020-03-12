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В Белгороде пройдёт концерт группы «Умка и Новый состав»

Умка (Аня Герасимова) – автор стихов и песен, филолог и переводчик, лидер рок-группы. Когда-то эта группа никак не называлась, потом называлась «Броневичок», потом «Броневик». А с недавних пор, после смены ритм-секции, называется просто «Умка и Новый состав».

Громко и весело, но умно и сообразительно, что редкость. Атомная энергетика в одном отдельно взятом стакане. Пальба и фейерверки, запоздалые подарки и поздравления, фирменные футболки и всяческий самиздат.

Последнее выступление Ани в электричестве было 10 лет назад.

По материалам bel.cultreg.ru

Ирина,
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