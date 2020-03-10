В исполнении симфонического оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств РФ Рашита Нигаматуллина прозвучат «Испанская рапсодия» и «Болеро» Равеля. Концерт Гайдна для виолончели с оркестром C-dur исполнит лауреат международных конкурсов Александр Бузлов (Москва), который является одним из наиболее ярких виолончелистов своего поколения.
Александр Бузлов выступит в Белгороде
Александр Бузлов принимал участие в крупных международных фестивалях, имеет записи на радио Германии, Швейцарии, Франции, США и Австрии, а также на телевидении и радио России. Преподает в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Дает мастер-классы в России, странах Европы и США.
Концерт пройдёт 13 марта в Белгородской государственной филармонии.
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