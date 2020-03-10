Александр Бузлов выступит в Белгороде

Александр Бузлов принимал участие в крупных международных фестивалях, имеет записи на радио Германии, Швейцарии, Франции, США и Австрии, а также на телевидении и радио России. Преподает в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Дает мастер-классы в России, странах Европы и США.

Концерт пройдёт 13 марта в Белгородской государственной филармонии.