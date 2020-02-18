В Белгородской филармонии пройдёт форум «Media+Music» в рамках BelgorodMusicFest 2020 «Борислав Струлёв и друзья»

Событие пройдет 6 и 7 марта в рамках IX Международного фестиваля BelgorodMusicFest 2020 «Борислав Струлёв и друзья».
На форуме обсудят следующие темы:
- Новые медиа- и IT- профессии в эпоху цифровой экономики;
- Культура – современная индустрия, отрасль экономики;
- Продюсирование 2020-2030, с чем сталкиваются современные продюсеры;
- Как создаются события, project genesis;
- Актуальные вопросы взаимодействия культуры и медиа среды.
Приглашаем студентов и молодых специалистов, выпускников факультетов журналистики, педагогики, теории музыки и продюсирования стать участниками Форума, информационных технологий, маркетинга.
Опытом с молодыми специалистами поделятся:
— Елена Лащенко – основатель Многопрофильной Компании «Арт-Центр Плюс» и Информационного агентства «Музыкальный Клондайк», издатель, эксперт-консультант, журналист;
— Евгений Сафронов – главный редактор Информационного агентства InterMedia, журналист, аналитик, эксперт в сфере культуры и индустрии развлечений;
— Ильгиз Янбухтин – руководитель Компании «Новая Русская Классика». Основатель и руководитель образовательно-консалтинговой программы в МГУ «Стратегия и практика управления в сфере культуры»;
— Андрей Торяник – совладелец и генеральный директор компании IQ Pro communication;
— Мишель Бреди – редактор отдела культуры газеты The Moscow Times с 40 летним опытом работы в России;
— Елена Бондаренко – генеральный директор ОАУ ТРК «Мир Белогорья», заместитель Председателя Белгородской областной Думы;
— Олег Шевцов – генеральный директор АНО «Издательский дом «Мир Белогорья»;
Форум «Media+Music» – это шанс для студентов и молодых специалистов повысить свой профессиональный уровень, получить дополнительное образование, познакомиться с лидерами, реализовать свой старт-ап, сделать первые шаги на пути к профессиональной реализации и известности.
Для регистрации на Форуме необходимо оставить заявку
Возраст участников — от 17 лет.
Подача заявок до 5 марта 2020г.
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