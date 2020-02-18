18+

В Белгородской филармонии пройдёт форум «Media+Music» в рамках BelgorodMusicFest 2020 «Борислав Струлёв и друзья»

Событие пройдет 6 и 7 марта в рамках IX Международного фестиваля BelgorodMusicFest 2020 «Борислав Струлёв и друзья».

На форуме обсудят следующие темы:

  • Новые медиа- и IT- профессии в эпоху цифровой экономики;
  • Культура – современная индустрия, отрасль экономики;
  • Продюсирование 2020-2030, с чем сталкиваются современные продюсеры;
  • Как создаются события, project genesis;
  • Актуальные вопросы взаимодействия культуры и медиа среды.

Приглашаем студентов и молодых специалистов, выпускников факультетов журналистики, педагогики, теории музыки и продюсирования стать участниками Форума, информационных технологий, маркетинга.

Опытом с молодыми специалистами поделятся:

—  Елена Лащенко – основатель Многопрофильной Компании «Арт-Центр Плюс» и Информационного агентства «Музыкальный Клондайк», издатель, эксперт-консультант, журналист;

Евгений Сафронов – главный редактор Информационного агентства InterMedia, журналист, аналитик, эксперт в сфере культуры и индустрии развлечений;

Ильгиз Янбухтин – руководитель Компании  «Новая Русская Классика». Основатель и руководитель  образовательно-консалтинговой программы в МГУ «Стратегия и практика управления в сфере культуры»;

Андрей Торяник – совладелец и генеральный директор компании IQ Pro communication;

Мишель Бреди – редактор отдела культуры газеты The Moscow Times с 40 летним опытом работы в России;

Елена Бондаренко – генеральный директор ОАУ ТРК «Мир Белогорья», заместитель Председателя Белгородской областной Думы;

 — Олег Шевцов – генеральный директор АНО «Издательский дом «Мир Белогорья»;

Форум «Media+Music» –  это шанс для студентов и молодых специалистов повысить свой профессиональный уровень, получить дополнительное образование, познакомиться с лидерами, реализовать свой старт-ап, сделать первые шаги на пути к профессиональной реализации и известности.

 

Для регистрации на Форуме необходимо оставить заявку

Возраст участников —  от 17 лет.

Подача заявок до 5 марта 2020г.

 

 

 

Ирина,
Комментарии

Наши проекты