В Белгородской филармонии пройдёт форум «Media+Music» в рамках BelgorodMusicFest 2020 «Борислав Струлёв и друзья»

Опытом с молодыми специалистами поделятся:

— Елена Лащенко – основатель Многопрофильной Компании «Арт-Центр Плюс» и Информационного агентства «Музыкальный Клондайк», издатель, эксперт-консультант, журналист;

— Евгений Сафронов – главный редактор Информационного агентства InterMedia, журналист, аналитик, эксперт в сфере культуры и индустрии развлечений;

— Ильгиз Янбухтин – руководитель Компании «Новая Русская Классика». Основатель и руководитель образовательно-консалтинговой программы в МГУ «Стратегия и практика управления в сфере культуры»;

— Андрей Торяник – совладелец и генеральный директор компании IQ Pro communication;

— Мишель Бреди – редактор отдела культуры газеты The Moscow Times с 40 летним опытом работы в России;

— Елена Бондаренко – генеральный директор ОАУ ТРК «Мир Белогорья», заместитель Председателя Белгородской областной Думы;

— Олег Шевцов – генеральный директор АНО «Издательский дом «Мир Белогорья»;

Форум «Media+Music» – это шанс для студентов и молодых специалистов повысить свой профессиональный уровень, получить дополнительное образование, познакомиться с лидерами, реализовать свой старт-ап, сделать первые шаги на пути к профессиональной реализации и известности.

Для регистрации на Форуме необходимо оставить заявку

Возраст участников — от 17 лет.

Подача заявок до 5 марта 2020г.