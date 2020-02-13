Симфонический оркестр «Concord Orchestra» представляет в Белгороде новое шоу рок-хитов «Властелин тьмы»

Дирижёр оркестра Fabio Pirola выступит в роли Властелина тьмы, а музыканты станут его верными рыцарями. Шоу отразит эпичную схватку сил Добра и Зла, а миссией Властелина тьмы станет предотвращение рождения зла на планете и возвращение музыки своим слушателям.

Музыканты симфонического «Concord Orchestra» исполнят аранжировки произведений известных рок-групп, танцуя со своими инструментами, импровизируя и создавая неистовый драйв.

Световые эффекты и уникальные видео-инсталляции придадут необходимую атмосферу и сделают шоу фееричным.

По материалам afishka31.ru