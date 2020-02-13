Симфонический оркестр «Concord Orchestra» представляет в Белгороде новое шоу рок-хитов «Властелин тьмы»

9 марта в МКЦ НИУ БелГУ первый в мире танцующий симфонический оркестр «Concord Orchestra» представляет новое шоу симфонических рок-хитов «Властелин тьмы».
В программе прозвучат лучшие композиции Nirvana, Kiss, Deep Purple, Pink Floyd, Roxette, Metallica, AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Queen, Muse, Evanescence, System of a down, Rammstein.
Дирижёр оркестра Fabio Pirola выступит в роли Властелина тьмы, а музыканты станут его верными рыцарями. Шоу отразит эпичную схватку сил Добра и Зла, а миссией Властелина тьмы станет предотвращение рождения зла на планете и возвращение музыки своим слушателям.
Музыканты симфонического «Concord Orchestra» исполнят аранжировки произведений известных рок-групп, танцуя со своими инструментами, импровизируя и создавая неистовый драйв.
Световые эффекты и уникальные видео-инсталляции придадут необходимую атмосферу и сделают шоу фееричным.
По материалам afishka31.ru
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