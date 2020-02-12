16 февраля в клубе ЧАСЫ выступит группа «Animal ДжаZ» — главные герои петербургского альтернативного рока.
В Белгороде выступят «Animal ДжаZ»
«Animal ДжаZ» покорили публику своими необыкновенно лиричными композициями, ярким стилем и красивой музыкой. За 19 лет существования ребята успели выпустить около 10 альбомов, выступить на престижных концертных площадках в самых разных городах. Настоящим успехом для группы стало выступление на одной сцене с лидерами мировой рок-сцены Linkin Park.
Концерт в Белгороде станет для музыкантов очередным этапом гастрольного тура «Время любить». В сет-лист концерта попали лучшие композиции за всю историю группы, а также премьеры песен из будущего альбома.
Начало — в 19:00.
По материалам bel.cultreg.ru
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