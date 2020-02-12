В Белгороде выступят «Animal ДжаZ»

«Animal ДжаZ» покорили публику своими необыкновенно лиричными композициями, ярким стилем и красивой музыкой. За 19 лет существования ребята успели выпустить около 10 альбомов, выступить на престижных концертных площадках в самых разных городах. Настоящим успехом для группы стало выступление на одной сцене с лидерами мировой рок-сцены Linkin Park.

Концерт в Белгороде станет для музыкантов очередным этапом гастрольного тура «Время любить». В сет-лист концерта попали лучшие композиции за всю историю группы, а также премьеры песен из будущего альбома.

Начало — в 19:00.

По материалам bel.cultreg.ru