KRAZY ПУНШ и DOZIRE дадут совместный концерт в Белгороде

Местная группа «СюдАиди» записала первый альбом чуть больше года назад, но уже успела прочно занять нишу локально-танцевальной сцены. Играет разноплановую музыку: и хип-хоп, и рок, и лирику, и танцевальную. Ребята переименовали себя в KRAZY ПУНШ и в последний раз выступят в Белгороде с презентацией нового альбома «Жоский диск». Следующая станция творческого развития музыкантов – Москва.