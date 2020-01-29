В прошлом «СюдАиди», а ныне KRAZY ПУНШ презентует 15 февраля в белгородской «Мануфактуре» альбом «Жоский диск», а DOZIRE – он же некогда «Куст» разбавит атмосферу своими новыми песнями.
KRAZY ПУНШ и DOZIRE дадут совместный концерт в Белгороде
Местная группа «СюдАиди» записала первый альбом чуть больше года назад, но уже успела прочно занять нишу локально-танцевальной сцены. Играет разноплановую музыку: и хип-хоп, и рок, и лирику, и танцевальную. Ребята переименовали себя в KRAZY ПУНШ и в последний раз выступят в Белгороде с презентацией нового альбома «Жоский диск». Следующая станция творческого развития музыкантов – Москва.
Второй герой вечера DOZIRE в составе прошлой группы «Куст» выступал три года и исполнял синти-поп, дрим-поп, постпанк и рок. Помимо сценического имени, полностью поменял концепт и планирует удивлять местную аудиторию новым песнями.
Начало концерта – в 19:00. Билеты: с репостом записи – 200 ₽, без – 350 ₽.
Текст: Юлия Граблюк
Фото: из личных архивов музыкантов
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