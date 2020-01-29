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KRAZY ПУНШ и DOZIRE дадут совместный концерт в Белгороде

В прошлом «СюдАиди», а ныне KRAZY ПУНШ презентует 15 февраля в белгородской «Мануфактуре» альбом «Жоский диск», а DOZIRE – он же некогда «Куст» разбавит атмосферу своими новыми песнями.

Местная группа «СюдАиди» записала первый альбом чуть больше года назад, но уже успела прочно занять нишу локально-танцевальной сцены. Играет разноплановую музыку: и хип-хоп, и рок, и лирику, и танцевальную. Ребята переименовали себя в KRAZY ПУНШ и в последний раз выступят в Белгороде с презентацией нового альбома «Жоский диск». Следующая станция творческого развития музыкантов – Москва.  

Второй герой вечера DOZIRE в составе прошлой группы «Куст»  выступал три года и исполнял синти-поп, дрим-поп, постпанк и рок. Помимо сценического имени, полностью поменял концепт и планирует удивлять местную аудиторию новым песнями. 

Начало концерта – в 19:00. Билеты: с репостом записи – 200 ₽, без – 350 ₽.

Текст: Юлия Граблюк

Фото: из личных архивов музыкантов

Ирина,
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