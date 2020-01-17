В Белгородской филармонии пройдет вечер премьер

С симфоническим оркестром под управлением лауреата Международного конкурса дирижеров им. Светланова Дмитрия Филатова выступит заслуженный артист РФ, один из лучших виолончелистов страны Борис Андрианов. Также слушателей ждет самобытный и лирический вокальный цикл «Вечерок» Валерия Гаврилина. Это произведение гости филармонии услышат в исполнении оркестра и заслуженных артисток РФ Нины Стрижовой и Светланы Ломоносовой.

Кроме того, этим вечером прозвучит симфоническая поэма для виолончели, альта и оркестра «Дон Кихот» Рихарда Штрауса. Это одно из последних сочинений композитора – музыкальное воплощение известного романа Мигеля Сервантеса. Тему Дон Кихота исполнит Борис Андрианов, тему Санчо Панса – отец виолончелиста, альтист Анатолий Андрианов, который приедет из Испании. Предварит исполнение премьеры музыкальное эссе Дмитрия Филатова, который расскажет об особенностях симфонической поэмы и подготовит слушателей к восприятию музыки.