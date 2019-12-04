VIII Фестиваль «Шереметевские музыкальные ассамблеи» продолжается

Ансамбль Alt-modern – один из самых ярких и новаторских ансамблей камерной музыки с принципиально новой концепцией. В основе коллектива лежит идея взаимодействия и взаимообогащения двух исполнительских школ и традиций – русской и западноевропейской.

Коллектив объединил заслуженных артистов России, лауреатов международных конкурсов. Некоторые участники ансамбля являются солистами Государственного академического Большого театра России.

В программе музыкального вечера – сочинения Гайдна, Мартину, Бетховена. Изюминкой вечера станут редко исполняемые произведения Принцессы Амалии Саксонской. В их числе – Каватина Аннетты из оперы La Casa disabitata («Необитаемый дом»), которая прозвучит впервые.