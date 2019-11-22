В 2019 году Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. Ерошенко и Белгородская филармония реализовывали проект «Музыка в архитектуре, архитектура в музыке». Его цель – обеспечение доступа незрячих и слабовидящих людей к архитектуре города Белгорода. В ходе проекта специальная библиотека им. Ерошенко разработала словесное описание, рельефно-графические изображения и макеты архитектурных объектов нашего города, а музыкальные ассоциации к ним были подобраны специалистами Белгородской государственной филармонии.
В Белгородской филармонии расскажут об архитектуре на языке музыки
25 ноября в Белгородской государственной филармонии пройдет итоговое мероприятие проекта – архитектурно-музыкальная галерея «Архитектура Белого города на языке тактильности, слов и музыки». Оно будет состоять из двух частей: выставки трехмерных макетов зданий и сооружений города Белгорода и Белгородской области и рельефно-графических изображений, а также концерта произведений-ассоциаций к архитектурным объектам города Белгорода с участием ведущих коллективов Белгородской государственной филармонии. Концерт начнется в 13:00.
Визуализировать главные архитектурные достопримечательности региона помогут сочинения Прокофьева, Хачатуряна, Свиридова, Калистратова, Гречанинова, Дегтярева, Рахманинова, Бирюкова в исполнении симфонического оркестра под управлением Дмитрия Филатова, оркестра русских народных инструментов под управлением Евгения Алешникова и академического хора под управлением Елены Алексеевой.
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