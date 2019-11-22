В Белгородской филармонии расскажут об архитектуре на языке музыки

25 ноября в Белгородской государственной филармонии пройдет итоговое мероприятие проекта – архитектурно-музыкальная галерея «Архитектура Белого города на языке тактильности, слов и музыки». Оно будет состоять из двух частей: выставки трехмерных макетов зданий и сооружений города Белгорода и Белгородской области и рельефно-графических изображений, а также концерта произведений-ассоциаций к архитектурным объектам города Белгорода с участием ведущих коллективов Белгородской государственной филармонии. Концерт начнется в 13:00.

Визуализировать главные архитектурные достопримечательности региона помогут сочинения Прокофьева, Хачатуряна, Свиридова, Калистратова, Гречанинова, Дегтярева, Рахманинова, Бирюкова в исполнении симфонического оркестра под управлением Дмитрия Филатова, оркестра русских народных инструментов под управлением Евгения Алешникова и академического хора под управлением Елены Алексеевой.