Александр Цыпкин презентует в Белгороде новую книгу «Девочка, которая всегда смеялась последней»

Смешные, трогательные, достоверные и глубокие – это истории о самых разных персонажах, каждого из которых читатель вполне мог бы встретить в реальной жизни. Сборник отличается от предыдущих тем, что здесь есть условный главный герой, сквозной для всех историй – Славик-не-говори-неправду. Ему тридцать восемь, женат, но при этом тот еще ловелас. Умея всегда сохранять хорошую мину при плохой игре, этот хитрец идет на всевозможные авантюры, чтобы покорить очередную красотку. Но даже на самого умелого мошенника, в какой бы области он ни промышлял, найдется своя управа. Не избежал этой участи и бедный Славик.

Начало – в 19:00.

Стоимость билетов: 1 500 – 2 700 рублей. В рассрочку от 1 770 рублей. Билеты – на kassir.ru.

Отметим, что в марте Борис Гребенщиков презентовал клип на песню «Темная как ночь», в основу сюжета которого заложен новый взгляд на историю «Анны Карениной». В главных ролях ролика Юлия Пересильд, Максим Суханов, Ингеборга Дапкунайте, Матвей Лыков. Машиниста сыграл Константин Хабенский. Сценаристом работы выступил Александр Цыпкин. Ранее по его сценарию также запустили производство триллера с Ксенией Раппопорт и Константином Хабенским — сюжет состоит из 15 диалогов и рассказывает о любви, предательстве и лжи.

Из интервью с Александром Цыпкиным для «Собака.ru»: