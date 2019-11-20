Александр Цыпкин презентует в Белгороде новую книгу «Девочка, которая всегда смеялась последней»

16 декабря в Белгородской филармонии писатель прочтет рассказы из своей новой книгой «Девочка, которая всегда смеялась последней». Сборник рассказов стал третьим в публицистической карьере автора, а обложку грядущей работы создала иллюстратор и графический дизайнер Анна Ксенз, которая также работала над оформлением предыдущих книг Цыпкина и афиш его выступлений.
Смешные, трогательные, достоверные и глубокие – это истории о самых разных персонажах, каждого из которых читатель вполне мог бы встретить в реальной жизни. Сборник отличается от предыдущих тем, что здесь есть условный главный герой, сквозной для всех историй – Славик-не-говори-неправду. Ему тридцать восемь, женат, но при этом тот еще ловелас. Умея всегда сохранять хорошую мину при плохой игре, этот хитрец идет на всевозможные авантюры, чтобы покорить очередную красотку. Но даже на самого умелого мошенника, в какой бы области он ни промышлял, найдется своя управа. Не избежал этой участи и бедный Славик.
Начало – в 19:00.
Стоимость билетов: 1 500 – 2 700 рублей. В рассрочку от 1 770 рублей. Билеты – на kassir.ru.
Отметим, что в марте Борис Гребенщиков презентовал клип на песню «Темная как ночь», в основу сюжета которого заложен новый взгляд на историю «Анны Карениной». В главных ролях ролика Юлия Пересильд, Максим Суханов, Ингеборга Дапкунайте, Матвей Лыков. Машиниста сыграл Константин Хабенский. Сценаристом работы выступил Александр Цыпкин. Ранее по его сценарию также запустили производство триллера с Ксенией Раппопорт и Константином Хабенским — сюжет состоит из 15 диалогов и рассказывает о любви, предательстве и лжи.
Из интервью с Александром Цыпкиным для «Собака.ru»:
На самом деле я пиарщик, который написал рассказы, ставшие популярными. Мне комфортнее находиться в состоянии пиарщика – я в этом лучше разбираюсь. Побочные эффекты моей деятельности – рассказы, выступления в театре, сценарии для кино. Как человек предельно коммерческий, я занимаюсь тем, что приносит больше денег, и творчество пока значительно превосходит пиар. Но это на сегодняшний день, когда я нахожусь на волне. Когда всех задолбаю, уйду в пиар – у меня в этом плане проблем нет.
Я понял, что надо уходить в оффлайн, потому что монетизировать творчество онлайн нельзя – отчисления за просмотры минимальные. У нас не делали из писателей рок-звезд, и я понял, что эта ниша свободна. Читать со сцены рассказы – настолько аналоговое искусство, что это оказалось очень востребовано. Я научился излагать вещи коротко, хотя можно было бы натягивать, как презерватив на глобус, на целую повесть. У меня рассказы лишены описаний, анализа героев.
Я один раз читал исключительно комедийную программу. Все вышли и сказали: «Слушай, классно – анекдотов послушали». И я срочно ушел в драму. Русский человек считает неполноценным спектакль, на котором он не зарыдал. При этом гораздо сложнее писать комедии – чтобы и без пошлого юмора, и какой-то посыл был.
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