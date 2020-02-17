В Белгороде впервые выступит Сола Монова

20 марта в Белгороде впервые выступит с концертом самая читаемая поэтесса Рунета Сола Монова. Её стихи – это лед и пламя, лирика и сарказм. Жгучая смесь – взболтать, но не смешивать. И сама Сола им под стать – жгучая брюнетка с яркой помадой в нежных платьях на тонкой, практически невесомой «шпильке».
Настоящее имя поэтессы – Юлия Соломонова. Она родилась во Владивостоке, училась на режиссера во ВГИКе. В какой-то момент Юлия начала писать стихи, выкладывать их на сайт «Стихи.ру» и во «Вконтакте». Постепенно появилась книга («Девушки, с которыми Вы спите»), а после – идея снимать короткие ролики на стихи. Сейчас общее количество подписчиков Соломоновой в соцсетях превышает миллион.
Сола Монова может эпатировать публику – она совершенно не стесняется в словах и оценках, и одновременно вызывать самые глубокие эмоции. В ее стихах – полная палитра эмоций: грусть, радость, нежность, обида и другие. Сарказм, которым она славится, – защитная реакция на несправедливость и грубость окружающего мира. Её тексты идут от души, поэтесса искренне делится со слушателями всеми чувствами, которые бушуют в ее душе.
По материалам bel.cultreg.ru
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