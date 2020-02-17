В Белгороде впервые выступит Сола Монова

Настоящее имя поэтессы – Юлия Соломонова. Она родилась во Владивостоке, училась на режиссера во ВГИКе. В какой-то момент Юлия начала писать стихи, выкладывать их на сайт «Стихи.ру» и во «Вконтакте». Постепенно появилась книга («Девушки, с которыми Вы спите»), а после – идея снимать короткие ролики на стихи. Сейчас общее количество подписчиков Соломоновой в соцсетях превышает миллион.

Сола Монова может эпатировать публику – она совершенно не стесняется в словах и оценках, и одновременно вызывать самые глубокие эмоции. В ее стихах – полная палитра эмоций: грусть, радость, нежность, обида и другие. Сарказм, которым она славится, – защитная реакция на несправедливость и грубость окружающего мира. Её тексты идут от души, поэтесса искренне делится со слушателями всеми чувствами, которые бушуют в ее душе.

По материалам bel.cultreg.ru