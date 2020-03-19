В Белгороде открылась выставка живописи и графики Ольги Коноровой «Лёгкое дыхание»

Творчество Ольги Коноровой основано на сочетании разнообразных стилей и направлений изобразительного искусства. В экспозицию выставки вошло около 30-ти живописных и графических произведений в жанрах пейзажа и сюжетной картины.

Тема выставки «Лёгкое дыхание» раскрывается автором в этюдах, которым присуща легкость живописного мазка – трепетного, но точного. Прекрасное владение техникой «a la prima» и непосредственное восприятие образа природы придают необыкновенную свежесть работам. Цветовая гамма по-импрессионистски чиста («Не сезон 2», «Утро. Чайки и камни»). В архитектурных пейзажах Ольга экспериментирует, найдя компромисс между предметностью и декоративностью («Наблюдение за облаками», «Прятки»).