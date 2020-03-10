На выставке «Фрагменты нереальности» представлено 47 фотографий. Это городские пейзажи Белгорода и кадры, сделанные Игорем Гореликом за время путешествий по Италии и Германии за последние полгода.
В Белгороде проходит выставка «Фрагменты нереальности»
Как говорит говорит сам автор, съемка на мобильный телефон открывает новые возможности для фотографа. В современном мире настолько привыкли к этому гаджету, что окружающие уже не обращают на него внимание. Это дает возможность сократить расстояние между фотографом и человеком, в буквальном смысле стереть границы. Многие даже не замечают, что находятся под прицелом камеры мобильного телефона. Остальное дело за фотографом: увидеть и поймать живой кадр.
Выставка в доступе до 16 марта.
По материалам bel.cultreg.ru
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