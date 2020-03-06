В Белгороде проходит выставка «Накануне соцреализма»

На выставке представлены живопись и графика 1920–1930-х годов из собрания Тульского музея изобразительных искусств.
Художники, работы которых вошли в экспозицию, очень разные, как и осмысленные ими направления в изобразительном искусстве.
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На выставке представлены живопись и графика 1920–1930-х годов из собрания Тульского музея изобразительных искусств.
Художники, работы которых вошли в экспозицию, очень разные, как и осмысленные ими направления в изобразительном искусстве.
Зрители познакомятся с живописью и графикой в жанре пейзажа, портрета, натюрморта таких известных авторов, как: Аристарх Лентулов («Судак. Вечер»), Роберт Фальк («Портрет сына», «Женщина в красном», «Человек с трубкой (портрет художника Мане Каца)»), Петр Кончаловский («Долина. Судак»), Николай Крымов, Александр Куприн и другие. Работы художников создадут пеструю картину насыщенной художественной жизни молодой страны, которая нуждалась в новом искусстве, активно создавала свой выразительный язык и пути выражения главных идей.
Выставка в доступе по 12 апреля включительно.
По материалам bel.cultreg.ru
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