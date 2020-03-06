В Белгороде проходит выставка «Накануне соцреализма»

Зрители познакомятся с живописью и графикой в жанре пейзажа, портрета, натюрморта таких известных авторов, как: Аристарх Лентулов («Судак. Вечер»), Роберт Фальк («Портрет сына», «Женщина в красном», «Человек с трубкой (портрет художника Мане Каца)»), Петр Кончаловский («Долина. Судак»), Николай Крымов, Александр Куприн и другие. Работы художников создадут пеструю картину насыщенной художественной жизни молодой страны, которая нуждалась в новом искусстве, активно создавала свой выразительный язык и пути выражения главных идей.

Выставка в доступе по 12 апреля включительно.

По материалам bel.cultreg.ru