В Губкине культурная платформа АРТ-ОКНО совместно с РГГУ запускает специальную образовательную программу «СО-ТВОРИ»

«СО-ТВОРИ» – это уникальная возможность попробовать свои силы и возможности в проектной деятельности в любой области культурных событий: театр или кино, библиотечная или музейная деятельность, фестивальное движение.

Основная задача образовательной программы «СО-ТВОРИ» – сформировать у участников компетенции в области социокультурного проектирования, направленные на успешную реализацию собственных индивидуальных или групповых проектов.

Программа представляет собой систематические встречи на площадках города с разнообразием творческих тем. На занятиях будут проанализированы основные этапы работы над проектом: как сформулировать идею проекта, насколько важно определить цель и задачи деятельности, как разработать концепцию, как определить целевую аудиторию проекта, как создать команду, как работать с сообществом, как управлять проектом, как использовать внешние ресурсы для качественной реализации собственной идеи, нужны ли деньги на проект, как их найти, а также как правильно рассказать о своем проекте и его презентовать.

Эксперты в проектной деятельности из разных точек России поделятся с участниками программы уникальным опытом, в том числе те, кто сам создавал свои проекты, участвовал в грантовых конкурсах (Дмитриева Елена, директор Музейной фабрики пастилы, автор концепции Музея исчезнувшего вкуса «Коломенская пастила», Ирина Свеколкина, event-менеджер, контент директор и руководитель проекта международного фестиваля театрального искусства и творчества «Яркие люди», Юлия Терехова, хранитель «Дома со львом» в Саратовской области, Илья Кузубов, вдохновитель и создатель эко-культурного арт-фестиваля «Тайбола», Максим Музалевский, руководитель туристического стартапа в г. Саратов, автор персональных выставок, Елизавета Спиваковская, театровед и автор независимого проекта «Выставка вещей» в г. Казани, Татьяна Данилевская и Николай Алексеев, основатели и организаторы Воронежского центра современного искусства).

Практические занятия в курсе сочетаются с лекционным материалом об актуальных направлениях в современном искусстве: Science-Art с Ольгой Ремнёвой, цифровое и постцифровое искусство с Эльвирой Жагун, перформативные практики с Дарьей Демёхиной.