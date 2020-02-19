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В Губкине культурная платформа АРТ-ОКНО совместно с РГГУ запускает специальную образовательную программу «СО-ТВОРИ»

«СО-ТВОРИ» – это уникальная возможность попробовать свои силы и возможности в проектной деятельности в любой области культурных событий: театр или кино, библиотечная или музейная деятельность, фестивальное движение.

Основная задача образовательной программы «СО-ТВОРИ» – сформировать у участников компетенции в области социокультурного проектирования, направленные на успешную реализацию собственных индивидуальных или групповых проектов.

Программа представляет собой систематические встречи на площадках города с разнообразием творческих тем. На занятиях будут проанализированы основные этапы работы над проектом: как сформулировать идею проекта, насколько важно определить цель и задачи деятельности, как разработать концепцию, как определить целевую аудиторию проекта, как создать команду, как работать с сообществом, как управлять проектом, как использовать внешние ресурсы для качественной реализации собственной идеи, нужны ли деньги на проект, как их найти, а также как правильно рассказать о своем проекте и его презентовать.

Эксперты в проектной деятельности из разных точек России поделятся с участниками программы уникальным опытом, в том числе те, кто сам создавал свои проекты, участвовал в грантовых конкурсах (Дмитриева Елена, директор Музейной фабрики пастилы, автор концепции Музея исчезнувшего вкуса «Коломенская пастила», Ирина Свеколкина, event-менеджер, контент директор и руководитель проекта международного фестиваля театрального искусства и творчества «Яркие люди», Юлия Терехова, хранитель «Дома со львом» в Саратовской области, Илья Кузубов, вдохновитель и создатель эко-культурного арт-фестиваля «Тайбола», Максим Музалевский, руководитель туристического стартапа в г. Саратов, автор персональных выставок, Елизавета Спиваковская, театровед и автор независимого проекта «Выставка вещей» в г. Казани, Татьяна Данилевская и Николай Алексеев, основатели и организаторы Воронежского центра современного искусства).

Практические занятия в курсе сочетаются с лекционным материалом об актуальных направлениях в современном искусстве: Science-Art с Ольгой Ремнёвой, цифровое и постцифровое искусство с Эльвирой Жагун, перформативные практики с Дарьей Демёхиной.

 

Также в программе выступят спикеры с организационным опытом: Екатерина Ларионова, руководитель «мастерской идей ARHIDEUS», Елена Пантелеева, руководитель направления Culture&Science, Фонд СКОЛКОВО, Лариса Гринберг, директор, куратор и со-основатель галереи Photographer.ru, Анастасия Ломоносова, заместитель директора по региональному развитию в ГЦСИ-NCCA.

Работа в команде и индивидуальные консультации экспертов помогут закрепить проектные компетенции и подготовить собственный проект в сфере культуры для участия в грантовом конкурсе культурной платформы АРТ-ОКНО, а в случае успешной защиты – получить финансовую поддержку.

Чтобы стать участником программы, необходимо:

до 20 февраля заполнить анкету по ссылке
до 27 февраля пройти интервью-знакомство по Skype, WhatsApp или телефону
получить электронный билет на сайте культурной платформы АРТ-ОКНО в разделе «Афиша» на конкретное мероприятие программы (регистрация на каждое мероприятие программы обязательна)

Старт программы: 28 февраля 

Весенняя сессия: 28 февраля – 6 июня. Осенняя сессия: сентябрь – октябрь

Подробная информация о программе: artoknofest.ru

Ирина,
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