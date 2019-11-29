VIII Фестиваль «Шереметевские музыкальные ассамблеи» продолжится 30 ноября в 17:00 в Большом зале филармонии. Программа объединит две вдохновляющие стихии – музыку и драму. Под звуки симфонического оркестра, которым будет дирижировать лауреат международного конкурса им. Светланова Дмитрий Филатов, актеры БГДТ им. Щепкина Вероника Васильева и Андрей Манохин перенесут гостей в Англию эпохи Шекспира.
VIII Фестиваль «Шереметевские музыкальные ассамблеи»: не только музыка
Чтецы продекламируют романтическую и трагическую историю о Ромео и Джульетте. В исполнении оркестра прозвучат увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» Чайковского и сюита из музыки к балету «Ромео и Джульетта» Прокофьева.
Репертуар фестиваля «Шереметевские музыкальные ассамблеи» не ограничивается музыкальными программами. В рамках события в фойе Большого зала работают два выставочных проекта.
Проект #КЛАССИКАМОДНО представляет вниманию гостей филармонии фотоизображения великих русских композиторов, созданные при жизни и их воображаемые современные образы.
Выставка картин белгородского художника Александра Иванова. Он работает в жанрах пейзажа, натюрморта, портрета, тематической картины. С 2015 года является членом Союза художников. Участник международных, всероссийских, региональных, областных выставок с 2000 года. Произведения художника есть в коллекциях Белгородского государственного художественного музея, а также в частных собраниях в России и за рубежом.
Выставки будут работать до конца декабря. Увидеть их смогут все посетители филармонии.
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