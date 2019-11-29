VIII Фестиваль «Шереметевские музыкальные ассамблеи»: не только музыка

Чтецы продекламируют романтическую и трагическую историю о Ромео и Джульетте. В исполнении оркестра прозвучат увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» Чайковского и сюита из музыки к балету «Ромео и Джульетта» Прокофьева.

Репертуар фестиваля «Шереметевские музыкальные ассамблеи» не ограничивается музыкальными программами. В рамках события в фойе Большого зала работают два выставочных проекта.

Проект #КЛАССИКАМОДНО представляет вниманию гостей филармонии фотоизображения великих русских композиторов, созданные при жизни и их воображаемые современные образы.