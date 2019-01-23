Из Белгорода во «Францию»
31 января, в 20:00 театр «Спичка» представит бытовую драму в небытовой форме по пьесе Юлии Головановой в постановке Оксаны Половинкиной с участием актрисы театра Сони Путинцевой.
«ФРАНЦиЯ» — это легкая, как европейский завтрак, история любви от современного драматурга, актрисы и режиссера, впервые ожившая на сцене именно белгородского театра «Спичка».
«ФРАНЦиЯ» — это история о том, что когда выбирать приходится между неромантичными, но законными семейными отношениями и эфемерной, почти преступной мимолетной страстью, сомнений быть не может.
Телефон для справок: +7 (910) 030-72-22.
По материалам «Афишки31»
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