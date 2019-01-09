«Новая сцена — 2» покажет «Консьержку»

Украинский русскоязычный драматург, поэт и прозаик Анна Яблонская прожила короткую, но очень яркую жизнь. За отпущенные судьбой 29 лет она написала более 20 пьес на тему семейной жизни, любви и взаимоотношения полов. Многие из них («Дверь», «Язычники», «Пустошь», «Утюги» и другие) превратились в спектакли, были поставлены в театрах Санкт-Петербурга и Москвы, Екатеринбурга и Улан-Удэ, Ульяновска и Одессы. Пьеса «Язычники» экранизирована в кино, фильм вышел в прокат в начале 2018 года.

Пьеса «Консьержка» — это современная драма, героями которой являются три персонажа: консьержка в элитном доме, Оксана, девушка, живущая в шикарной квартире этого элитного дома и 25-летний курьер, доставщик пиццы.

Запись по телефонам: +7 920-557-18-13 или +7 920-561-7-561.

Спектакль будет показан на «гостевой» площадке театра #НоваяСцена2.

По материалам «Афишки31»