Евгений Гришковец представит белгородцам моноспектакль «Предисловие к роману»

В этом году Евгений завершил работу над романом «Театр отчаяния или отчаянный театр» и намерен представить зрителю сценическое предисловие к работе. Свой роман Евгений посвятил не конкретной биографии, а актерскому призванию. Зрителям писатель обещает рассказать о самом сложном – создании литературного образа.

Цена билетов: от 700 рублей.

По материалам «МОЁ! Online».