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Евгений Гришковец представит белгородцам моноспектакль «Предисловие к роману»

Премьера моноспектакля в Белгороде состоится 7 октября в ДК «Энергомаш».

  • Фото: kluch.media

В этом году Евгений завершил работу над романом «Театр отчаяния или отчаянный театр» и намерен представить зрителю сценическое предисловие к работе. Свой роман Евгений посвятил не конкретной биографии, а актерскому призванию. Зрителям писатель обещает рассказать о самом сложном – создании литературного образа.

Цена билетов: от 700 рублей.

По материалам «МОЁ! Online».

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Автор: Ирина
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