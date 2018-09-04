Евгений Гришковец представит белгородцам моноспектакль «Предисловие к роману»
Премьера моноспектакля в Белгороде состоится 7 октября в ДК «Энергомаш».
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Фото: kluch.media
В этом году Евгений завершил работу над романом «Театр отчаяния или отчаянный театр» и намерен представить зрителю сценическое предисловие к работе. Свой роман Евгений посвятил не конкретной биографии, а актерскому призванию. Зрителям писатель обещает рассказать о самом сложном – создании литературного образа.
Цена билетов: от 700 рублей.
По материалам «МОЁ! Online».
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