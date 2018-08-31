Один из лучших спектаклей Биеннале театрального искусства покажут в Белгороде

Спектакль по мотивам комедии А. Н. Островского молодого режиссера Российского академического молодежного театра стал одним из финалистов первого Биеннале театрального искусства, который состоялся осенью 2017 года в Москве.

Задача Биеннале — показать новых молодых и талантливых режиссеров российской сцены. Лучшие режиссерские работы отбирали по всей стране — в Биеннале были представлены постановки театров из Новосибирска, Архангельска, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Москвы.

Фестиваль АРТ-ОКНО, одна из основных задач которого – поддержка молодых талантов и обеспечение творческого диалога между регионами и культурными центрами России, выступил партнером Биеннале и учредил специальный приз для победителей.

В 2018 году лучшие спектакли конкурсной программы Биеннале пройдут для зрителей российских регионов.

Заместитель директора благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Фатима Мухомеджан:

«Для зрителей в регионах каждый раз гастроли столичного театра – праздник. Мы стараемся знакомить зрителей с лучшими постановками. Победители Биеннале театрального искусства – это лучшие из лучших, режиссеры и спектакли, которые были отмечены высокой оценкой мэтрами театрального мира, самыми именитыми и признанными театральными режиссерами и критиками нашей страны. Нам очень интересно, как их воспримет региональный зритель, какую оценку эти спектакли получат у аудитории фестиваля АРТ-ОКНО».

Премьера спектакля «Свои люди – сочтемся» состоялась 25 декабря 2016 года. Александр Николаевич Островский назвал свою комедию коротко и просто: «Банкрот». Но по совету цензора переименовал ее, и в русскую литературу пьеса вошла под названием «Свои люди – сочтемся».

Купец Самсон Силыч Большов задумал объявить себя банкротом, переписав состояние на «своего человека» - приказчика Лазаря Подхалюзина, а заодно и выдать за него единственную свою дочь Липочку. История фиктивного банкротства подчиняет себе всю семью, одна афера порождает другую. Но порой чтобы выиграть, необходимо разыграть банкрота не только перед своими кредиторами, но и перед собственными детьми.

Егор Равинский, режиссер: «Для меня это история не столько о человеческой жадности, гордыне и страхе, сколько об отчаянной попытке человека управлять своей жизнью, «схватить этот мир за рога», «ухватить судьбу за хвост». В этой истории добро и зло «размываются», становятся почти неотделимы друг от друга, белое оборачивается черным и наоборот… Говоря словами героя одной чеховской повести: «Никто не знает настоящей правды».

Бесплатные электронные билеты можно получить на сайте фестиваля искусств АРТ-ОКНО.