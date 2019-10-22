Белгородские стрелки примут участие в летних Паралимпийских играх

По итогу Чемпионата мира, который проходил с 9 по 18 октября в Сиднее, результаты белгородцев Андрея Кожемякина (упражнение R-1), Татьяны Рябченко (упражнение R-3) и Антонины Жуковой (упражнение R-9) позволили завоевать квоты на участие в летних Паралимпийских играх.

XVI Паралимпийские летние игры 2020 года в Токио пройдут с 25 августа по 6 сентября. В них примут участие 4400 спортсменов из 160 стран, которые разыграют 540 комплектов медалей в 22 видах спорта.