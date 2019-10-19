На круглом столе спортивного проекта #ВСЕНАСПОРТ выступит коуч Алексей Политыко

В чем, на ваш взгляд, необходимость массового привлечения населения к занятию спортом?

Расскажу на своем примере: я сам активно занимаюсь спортом и вот сейчас пишу текст, а тридцать минут назад пришел из зала. Голова ясная, мысль качественная, и это все благодаря спортзалу. Я не помню, когда последний раз болел простудными заболеваниями, ведь правильный спорт укрепляет здоровье и иммунитет. Занятия спортом приучают организм накапливать и правильно расходовать энергию, поэтому у меня всегда хватает сил на работу, семью, хобби, и, конечно же, на сам спорт.

Почему необходимо повышать активность жителей именно в малых городах?

С малого растет большое. В малых городах публика не сильно избалована массовыми спортивными праздниками, фестивалями, соревнованиями, большими проектами, и поэтому населению малых городов важны такие проекты. Также ни всегда передовые технологии в малые города приходят вовремя, а через такие мероприятия, где сгусток ценнейшей информации, люди получают новые знания быстро и доступно.

Какую роль играют круглые столы в осуществлении этой цели?

Огромную! Прежде всего круглые столы помогают найти новые подходы и новые возможности. Такой принцип я называю «опыление». Немало важен еще и тот факт, что руководители смогут пообщаться с тренерами и спортсменами и из первых уст услышать их потребности и предложения, это сыграет большую роль в осуществлении большой единой цели.

Алексей, так как вы уже имеете серьезный опыт в качестве спикера, в чем вы видите важность данных мероприятий?

Один из плюсов таких мероприятий в том, что ты можешь познакомиться с большим количеством талантливых людей, выслушать их мнение, проявить себя. Опытный спикер – это практик, выдающий качественный полезный контент, который, как говорится, бери и применяй. Иногда, это круче прочитанной книги. Чужой опыт очень важен – это взгляд под другим углом.

Что для вас значат выступления на таких мероприятиях?

Для меня это возможность быть полезным, поделиться опытом, опять же такие мероприятия для меня, это личный рост и обучение. Когда готовишься, структурируешь свой ответ, разбираешься в вопросе, в голове появляется больше ясности и знаний, которыми ты снова рад поделиться.

Каким вы видите спортивный проект #ВСЕНАСПОРТрф?

Здесь каждый участник может проявляться и расти, находить новые знакомства и строить свои проекты. Проект #ВСЕНАСПОРТрф – это отличная площадка для роста и развития каждого из нас.

Какой результат вы ожидаете от круглых столов спортивного проекта #ВСЕНАСПОРТрф?

Инициативу и желание людей творить и созидать. Готовность идти в новое и выходить за рамки предложенного. Если более конкретно, то если каждый участник испишет свою тетрадь или блокнот идеями и спланированными действиями, то это уже будет отличный результат! Лично мне на мероприятии хотелось бы видеть всех, кто близок к спорту. Это тренеры, руководители различного ранга, спортсмены. Понимаю, что будут представители коммерческих и бюджетных организаций, и это здорово. Потому что они смогут посмотреть в глаза друг другу, обменяться мнениями и ресурсами, а значит, в итоге быть взаимно полезными.