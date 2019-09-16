В Губкине прошли первые международные старты

Для бегунов подготовили разные дистанции – детские по 50, 300, 500 и 800 метров. Для взрослых – 1; 2,5; 5 и 10 километров. Прохождение дистанции участников отслеживалось с помощью электронной системы хронометража, применяемой в международных соревнованиях.

На беговые дорожки вышли более тысячи участников из трех стран мира. Впервые на «Кросс Белогорья» заявились участники из Молдавии и Германии. Российские любители бега приехали в Губкин из 13 субъектов РФ и 82 городов и поселков. Помимо бегунов из Белгородской области, участвовали жители Вологодской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Московской и Ярославской областей, Красноярского края, Москвы и Петербурга. Самому возрастному участнику – 82 года, а самому юному исполнился всего один год.

– В этом году мы провели уже три забега в разных городах, и убедились, что люди с огромным удовольствием участвуют в спортивных соревнованиях. Рады, что забег в Губкине «Кросс Белогорья» получил такой отклик, ведь одна из главных задач фонда – привлечение к занятиям спортом как можно большего количества людей. В будущем планируем сделать забег традиционным, чтобы в нем с каждым годом было все больше участников, – сказал спортивный директор проекта #ВСЕНАСПОРТрф Андрей Нагибин.

– Такого большого количества частников еще не было ни в одном городе, где фонд «Искусство, наука и спорт» проводил спортивные мероприятия. Нам приятно работать в Губкине. В следующем году планируем провести еще больше ярких спортивных мероприятий по разным видам спорта, – отметил представитель фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», директор АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта» Максим Можилов.

Победителем среди мужчин на дистанции 10 километров стал Александр Науменко, пробежавший это расстояние за 34 минуты, среди женщин на этой дистанции первой к финишу пришла Полина Рухлина с результатом почти 42 минуты. Быстрее всех – за 17 минут пятикилометровую дистанцию среди мужчин пробежал Вадим Торохов, среди женщин за 18 минут пятикилометровку преодолела Ирина Свечникова. Артем Смовжов стал первым на дистанции в 2,5 километра среди мужчин. А вот среди женщин на этой дистанции лидером стала Мария Головина. Традиционно все участники забега получили памятные призы и подарки.

Отметим, что организовали спортивное мероприятие Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», Управление молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа и АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта».

Фото: Сергей Фадин