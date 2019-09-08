День города старооскольцы отметили спортивным фестивалем #ВСЕНАСПОРТрф

7 сентября в Старом Осколе, на площади Победы в микрорайоне Жукова прошел спортивный фестиваль #ВСЕНАСПОРТрф. С 10 часов утра здесь параллельно работали несколько спортивных и интерактивных площадок. Любой желающий мог поучаствовать в соревнованиях по воркауту, кроссфиту, пауэрлифтингу, армрестлингу, стритболу, проверить силы в гиревом спорте, сдать нормативы ГТО. Организовали также спортивную площадку для людей с ограниченными возможностями и детскую зону.

Участие в фестивале для старооскольцев и гостей города было бесплатным. Мероприятие организовано благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» при поддержке Управления по физической культуре и спорту администрации Старооскольского округа и АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта». Проект фонда #ВСЕНАСПОРТрф реализуется в малых городах Белгородской, Курской и Оренбургской областей.

В соревнованиях на спортивных площадках свои силы проверили около 1500 любителей спорта и активного образа жизни. В каждом виде награждались победители, всего организаторы подготовили 180 комплектов наград, активные участники получили ценные призы и подарки от благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Событие привлекло внимание около 7000 зрителей.

– Есть предпосылки того, что этот фестиваль станет традиционным. Сейчас на утверждении стратегия развития проекта ВСЕНАСПОРТрф, и благотворительный фонд «Искусство наука и спорт» рассматривает возможность увеличения количества спортивных мероприятий в каждом из городов присутствия компании «Металлоинвест», – отметил представитель фонда, спортивный директор проекта ВСЕНАСПОРТрф Андрей Нагибин. – Однозначно это не последний фестиваль в Старом Осколе. В планах у нас также провести круглый стол с представителями спортивной общественности города, где мы обсудим, в какую сторону нам развиваться и какие инициативы есть у местной спортивной общественности. И следующие фестивали мы намерены проводить, опираясь уже на пожелания старооскольцев.

В честь того, что спортивный фестиваль проходил в День города и совпал со Всемирным днем подтягиваний, организаторы запустили флешмоб – старооскольцам предложили суммарно подтянуться 1593 раза (год основания Старого Оскола – Прим. ред.). Открыл счет старооскольский боксер, бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Виталий Дунайцев, продолжил начальник управления по физической культуре и спорту Роман Микулянич, затем инициативу поддержали и дети, и взрослые. К 15 часам старооскольцы сделали 1593 подтягивания.

Подарком старооскольцам в день города от благотворительного фонда стали показательные выступления от атлетов, добившихся успехов на мировой арене. Каждый час, с 12:00 до 18:00, на главной сцене у к/т «Быль» проходили показательные выступления.

Виктор Блуд, основатель движения «Силачи старой школы» в своем шоу продемонстрировал уникальные силовые номера: жонглирование гирями, разрывание сковороды, сгибание лопаты, забивание гвоздей голыми руками. Виктор – мастер спорта международного класса по армлифтингу, обладатель мирового рекорда в категории до 90 кг. Многие его номера взяты из арсенала силачей прошлого и выполнялись на манеже цирка, ярмарках и праздничных гуляниях, а некоторые – авторские и не имеют аналогов.

– Если говорить о движении «Силачи старой школы», то мы бескомпромиссные, не щадим себя на публике и можем абсолютно все – гимнастика, работа с гирями, штангами, широкими и неудобными предметы, сгибание железа различной толщины, – сказал Виктор Блуд и добавил: – Положительно отношусь к идее проведения фестиваля ВСЕНАСПОРТрф. Я всегда за то, чтобы подобные мероприятия всюду проходили на постоянной основе и Старом Осколе в том числе. Здорово, что есть люди, которые вкладываются в это, ведь понятно же, что проведение подобного фестиваля влечет за собой большие финансовые затраты и требует слаженной работы большой команды.

Захватывающее акробатическое шоу показали спортсмены, которые входят в сборную России по спортивной акробатике:

Гречухин Виктор – мастер спорта международного класса, двукратный серебряный призер чемпионата Европы и бронзовый призер чемпионата Европы, четырехкратный чемпион России;

Набиев Вадим – мастер спорта международного класса, победитель первенства мира и первенства Европы, бронзовый призер чемпионата Европы, двукратный чемпион России;

Беседин Андрей – мастер спорта, бронзовый призер первенства мира, трехкратный победитель первенства Европы и чемпион России;

Слабуха Дмитрий – мастер спорта, чемпион России.

– Когда ехали в Старый Оскол, уже предвкушали, что здесь пройдет грандиозный фестиваль. Очень приятно, что нас пригласили поучаствовать в нем и показать, что мы умеем, – прокомментировал Виктор Гречухин. – Такие фестивали как ВСЕНАСПОРТрф нужны, чтобы продвигать спорт в массы, и мы рады, что показываем сегодня старооскольцам, что такое спортивная акробатика. Ведь не все смотрят соревнования по телевизору, а тут зрители увидели наши выступления вживую. Так мы надеемся привлечь к этому виду спорта детей и молодежь.

Гости фестиваля также увидели воркаут-шоу от лучших атлетов мира. Они показали, какие невероятно красивые и захватывающие элементы можно выполнить на обычных уличных спортплощадках, оснащенных турниками, брусьями, шведскими стенками, рукоходами. Перед горожанами выступил коллектив из Москвы:

Владимир Тюханов, финалист чемпионата мира по воркауту 2015 года, автор пяти элементов в воркауте, судья этапа кубка мира 2018 года в Гонконге;

Дмитрий Кузнецов, чемпион России, финалист чемпионата мира, обладатель премии kenguru pro, популярный YouTube блогер;

Дмитрий Кузьмин, призер международных соревнований в Минске, участник чемпионата мира в Бахрейне, лауреат первой премии по воркауту;

Никита Кожемякин, победитель и призер областных и региональных соревнований, участник команды Steel Brothers.

– Воркаут для многих не первостепенный вид деятельности, а что-то вроде хобби. Я же воспринимаю его как спорт, который доступен любому человеку и в финансовом, и физическом плане. Уверен, что наши выступления способны мотивировать еще большее количество людей на занятия воркаутом, – прокомментировал Владимир Тюханов.

В программе фестиваля были и показательные выступления спортивных клубов и школ, танцевальных и музыкальных коллективов города. Свои таланты продемонстрировали местные акробаты, гимнасты, танцоры, боксеры, каратисты и борцы.

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