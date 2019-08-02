Губкинцев приглашают на благотворительный забег

14 сентября в Губкине пройдет «Кросс Белогорья» посвященный 80-летию основания города. В планах организаторов – привлечь более 1000 любителей бега. Для спортсменов подготовлены трассы в 1; 2,5; 5 и 10 километров, а для совсем юных участников разработаны дистанции 50, 300, 500 и 800 метров. Все участники забега получат памятные призы и подарки.

Забег «Кросс Белогорья» пройдет по живописным лесным маршрутам лыжероллерной трассы спорткомплекса «Орленок». Электронная система хронометража, которая применяется в международных соревнованиях, будет отслеживать прохождение дистанции участников.

Организаторы также подготовили развлекательную программу для зрителей кросса. На территории спорткомплекса «Орленок» будет установлена сцена, где выступят глава администрации Губкинского городского округа, а также известные спортсмены Белгородской области.

Проведет мероприятие марафонец, популярный шоумен и ведущий популярных международных забегов Макс Пархоменко. Помогут в организации более ста волонтеров.

Время первого старта – 10:00, выдача стартовых пакетов начнется в 8:00. Регистрация участников – на сайте.

Организаторами благотворительного забега «Кросс Белогорья» выступают Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», Управление молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа и АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта».