День Города в Старом Осколе отметят фестивалем #ВСЕНАСПОРТрф

7 сентября в Старом Осколе пройдет спортивный фестиваль #ВСЕНАСПОРТрф. Это событие объединит тысячи любителей спорта и активного образа жизни. В программе — спортивные состязания, показательные выступления спортивных клубов и школ, танцевальных и музыкальных коллективов на главной сцене.

В рамках проекта #ВСЕНАСПОРТрф в мае в Старом Осколе прошел Оскольский полумарафон. Участниками забега стали опытные любители бега, только начинающие и молодые ребята в возрасте от 1 до 17 лет из городов Белгородской, Курской, Воронежской и других областей России. В сентябре Старый Оскол примет эстафету спортивного фестиваля #ВСЕНАСПОРТРФ от Губкина и Железногорска.

#ВСЕНАСПОРТрф – проект благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», который реализуется в малых городах Белгородской, Курской и Оренбургской областей. Он нацелен на приобщение всех жителей города к спорту и пропаганду здорового образа жизни.

Фестиваль призван зарядить всех гостей положительными эмоциями, мотивировать на занятия спортом и предоставить возможности для проявления активности под наблюдением опытных спортсменов.

Во время фестиваля будут работать спортивные и интерактивных площадки. Любой желающий сможет принять участие в соревнованиях по воркауту, кроссфиту, пауэрлифтингу, побороться на руках, проверить свои силы в гиревом спорте, сдать нормативы ГТО. Зрителей ждет масса конкурсов и розыгрышей призов. Самые активные участники получат памятные подарки.

В подобном формате фестиваль #ВСЕНАСПОРТрф уже прошел в июне 2019 года в Губкине. В мероприятии приняли участие и старооскольцы. Александр Синяков, учитель физической культуры старооскольской школы №6:

– В конце июня побывал на фестивале #ВСЕНАСПОРТРФ в Губкине. Не пожалел ни разу, что приехал в соседний город! Мне очень понравилось: это было круто! Люблю брейк-данс, воркаут, гиревой спорт… Особенно классно, что было много спортивных площадок: каждый выбрал свою по интересам. Знаю, что подобный фестиваль в начале сентября пройдет в Старом Осколе. Поэтому планы на субботу уже определены – обязательно поучаствую! Огромная благодарность организаторам, проводите такие фестивали на нашей земле как можно чаще!

Валентина Быкова, фотограф:

– Не имею никакого отношения к спорту и работала на фестивале в Губкине в качестве фотографа. Насколько это было красиво и зрелищно! Во-первых, порадовало, что пришло много родителей с детьми, получился и вправду семейный фестиваль. Во-вторых, было множество самых разных спортивных площадок. Удивило, что многие решили сдать ГТО, и мне удалось запечатлеть счастливых ребят, осиливших нормативы. Понравились показательные выступления, особенно на площадке воркаута. Это было эффектно! Приятно вспомнить губкинский фестиваль, и обязательно приеду в Старый Оскол 7 сентября. Уверена, там тоже сделаю много классных снимков.

Для участия в соревнованиях необходима регистрация на сайте. Участие бесплатное.

Подробная информация и актуальные новости будут выкладываться в социальных сетях проекта #ВСЕНАСПОРТрф: группе ВК и Инстаграме.