В Белгороде открывается официальная школа «Спартака»

Школа ведет отбор детей с 6 до 14 лет, активных и трудолюбивых, готовых тренироваться и достигать целей. Просмотры начинаются 12 августа.

Школа напрямую связана с академией «Спартак» по футболу имени Федора Черенкова и ФК «Спартак Москва», поэтому ее воспитанники имеют приоритетное право на отбор в основной клуб.

Программа тренировок составлена по методике ФК «Спартак». Она учитывает возрастные особенности детей и обеспечивает их всестороннее развитие: дети учатся общению со сверстниками, работе в команде, дисциплине, преодолению трудностей.

Тренеры школы – профессионалы своего дела, которые прошли обучение и сертификацию в Московской академии «Спартак» и имеют тренерские лицензии UEFA B,UEFA C. Они непрерывно повышают свою квалификацию, изучают вебинары от специалистов академии «Спартака» и каждый месяц сдают контрольные тесты.

Занятия будут проходить под открытым небом, в центре Белгорода, на новом искусственном газоне последнего поколения – в максимально приближенных к профессиональному футболу условиях. На них регулярно будут присутствовать селекционеры академии, которые постоянно ищут талантливых ребят, а это шанс попасть в состав великого клуба.

Записаться на пробное бесплатное занятие можно по телефонам: 372-111 и +7 (910) 737-21-11.

Более подробная информация – на сайте школы, в Инстаграме @fs.spartak.bgd и на странице ВК.



