Жонглирование гирями и воркаут-шоу от именитых атлетов из Москвы: как в Губкине прошел фестиваль #ВСЕНАСПОРТрф

29 июня в рамках Всероссийского дня молодежи в Губкине прошел спортивный фестиваль #ВСЕНАСПОРТрф. Это проект благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», реализуемый в малых городах Белгородской, Курской и Оренбургской областей для улучшения качества жизни населения посредством спорта.

На фестивале было представлено 11 спортивных площадок, 14 видов спорта, 1190 зарегистрированных участников от 2 до 77 лет, более 700 зрителей и болельщиков, 150 организаторов, волонтеров, судей, 149 призовых мест, дипломов и памятных подарков. Разыгрывались призовые места по стритболу, воркауту, пауэрлифтингу, кроссфиту, армрестлингу, гиревому спорту, BMX, скейтборду, самокату и брейк-дансу. Также принимались нормативы ГТО.

Гости приняли участие в мастер-классах по разным направлениям фитнеса, стрейтчинга и йоги. Самые активные участники конкурсов и победители спортивной части фестиваля получили памятные подарки и призы. Для детей организовали анимационно-развлекательную программу.

Особое внимание зрителей привлекло уличное воркаут-шоу от именитых атлетов из Москвы: Владимира Тюханова – финалиста Чемпионата мира по воркауту-2015, победителя соревнований в Америке (2016 год) от BarJunkies, автора пяти сложнейших элементов воркаута; Дмитрия «КИБОРГ» Кузнецова – популярного YouTube-блогера, победителя проекта Vortex Sport Battle 2018, Чемпиона России 2016, финалиста Чемпионата мира по воркауту-2015; BasiK – основателя и лидера направления Freestylebar в мире, культовой личности в движении street workout.

Жонглирование гирями продемонстрировали воспитанники спортивной школы «Юность» из Старого Оскола. Новинкой для города стал турнир по кроссфиту. Танцевальная звезда Губкина, победитель многочисленных конкурсов и турниров по брейк-дансу Антон Арсланов провел показательные выступления и батл среди танцоров.

На скейт-площадке собрались любители острых ощущений и экстрима. В завершение турнира по молодежным видам спорта прошло настоящее эктрим-шоу.

Подробная информация – в социальных сетях проекта #ВСЕНАСПОРТрф: ВК и Инстаграме.