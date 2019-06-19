Старый Оскол вошел в десятку самых спортивных городов России по версии ЗаБег.РФ

Мероприятие состоялось в рамках Всероссийского полумарафона ЗаБег.РФ, в котором приняло участие одновременно 18 городов страны. По итогам всех забегов был сформирован рейтинг и выявлена беговая столица России. В рейтинге учитывались такие параметры, как соотношение количества участников забега к количеству жителей города, результаты участников, количество финишеров и так далее.

Старый Оскол набрал 15,5 баллов и вошел в десятку самых спортивных городов России по версии ЗаБег.РФ. Он уверенно обогнал несколько городов миллионников, и всего 0,2 балла его отделило от Петербурга.

В итоге, на первое место вышел Владивосток с 35 баллами.

Общая турнирная таблица выглядит так:

1. Владивосток

2. Нижний Новгород

3. Углич

4. Тула

5. Москва

6. Пермь

7. Новосибирск

8. Краснодар

9. Санкт-Петербург

10 Старый Оскол

11. Омск

12. Красноярск

13. Уфа

14. Екатеринбург

15. Ростов-на-Дону

16. Казань

17. Самара

18. Курск