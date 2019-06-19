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Старый Оскол вошел в десятку самых спортивных городов России по версии ЗаБег.РФ

19 мая в Старом Осколе состоялся благотворительный легкоатлетический пробег «Оскольский полумарафон», организованный Благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». 

Мероприятие состоялось в рамках Всероссийского полумарафона ЗаБег.РФ, в котором приняло участие одновременно 18 городов страны. По итогам всех забегов был сформирован рейтинг и выявлена беговая столица России. В рейтинге учитывались такие параметры, как соотношение количества участников забега к количеству жителей города, результаты участников, количество финишеров и так далее.

Старый Оскол набрал 15,5 баллов и вошел в десятку самых спортивных городов России по версии ЗаБег.РФ. Он уверенно обогнал несколько городов миллионников,  и всего 0,2 балла его отделило от Петербурга.

В итоге, на первое место вышел Владивосток с 35 баллами.  

Общая турнирная таблица выглядит так:

1. Владивосток
2. Нижний Новгород
3. Углич
4. Тула
5. Москва
6. Пермь
7. Новосибирск
8. Краснодар
9. Санкт-Петербург
10 Старый Оскол
11. Омск
12. Красноярск
13. Уфа
14. Екатеринбург
15. Ростов-на-Дону
16. Казань
17. Самара
18. Курск

 

«Оскольский полумарафон» собрал 1500 участников из Воронежа, Самары, Орла, Брянска, Казани, Москвы, а также, Белгородской и Курской областей. Самому юному участнику забега 2 года, самому старшему  77 лет.

Полумарафон стартовал от центральной площади Старого Оскола, площади Победы. В 9 утра был дан старт детскому забегу, а спустя полчаса стартовали атлеты, выбравшие дистанции 1, 5, 10 и 21 километр. Для всех участников и зрителей была подготовлена развлекательная программа.

Отличительной особенностью «Оскольского полумарафона» стало бесплатное участие для спортсменов, которое обеспечил Фонд «Искусство, наука и спорт».

Заместитель директора Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Фатима Мухомеджан:

«Мы рады вернуться в Старый Оскол с проектом #Всенаспортрф, который стал еще более масштабным, профессиональным и еще более интересным. Но его главные цели остались неизменными, – приобщить всех и каждого, от мала до велика к здоровому образу жизни и активному отдыху».

Официальный фотоотчет  события доступен в группах проекта #Всенаспортрф ВК и Instagram @vsenasportf.




 

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Автор: Ирина
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