Белгородская гимнастка Елизавета Котенева в составе сборной России завоевала «золото»

С 14 по 19 мая в Баку (Азербайджан) проходил 35-й Чемпионат Европы 2019 года. Молодежная сборная команда России в групповых упражнениях завоевала четыре золотых медали (из четырех возможных): в командном первенстве, в многоборье, в финалах с пятью обручами и пятью лентами. Юниорская сборная России по художественной гимнастике завоевала четвертое «золото» чемпионата Европы, став первой в упражнениях с пятью лентами и показав абсолютный результат на турнире.

Россиянки Амина Халдарова, Елизавета Котенева, Александра Семибратова, Дана Семиренко, Алиса Тищенко, Анна Батасова вышли в финал с первым результатом. В воскресенье по итогам соревнований они набрали 21,000 балла, взяв свое четвертое золото из четырех возможных. Серебро завоевали израильские гимнастки (19,900), бронза у сборной Белоруссии (19,000). Ранее российские гимнастки стали первые в групповом многоборье, в командном турнире, а также в упражнениях с пятью обручами.

Елизавета Котенева – воспитанница отделения художественной гимнастики четвертой спортивной школы заслуженного тренера России Галины Оглезневой. Занимается художественной гимнастикой с 2010 года. Она член молодежной сборной команды России с 2016 года, сборной команды ФСОП «Россия» и сборной команды Белгородской области.

С 2017 года Елизавета Котенева входит в основной состав молодежной сборной команды России по художественной гимнастике в групповых упражнениях и проходит цикл подготовки к Чемпионату Европы 2019 года, сообщается на сайте Губернатора и Правительства Белгородской области.