Старый Оскол поборолся за статус беговой столицы России

19 мая в рамках Всероссийского полумарафона ЗаБег.РФ он принял участие в благотворительном легкоатлетическом пробеге «Оскольский полумарафон», организованном Благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

Событие объединило 1500 участников из Белгородской, Курской областей, Воронежа, Самары, Орла, Брянска, Казани, Москвы. Самому юному участнику забега – два года, самому старшему – 77 лет.

Полумарафон стартовал от центральной площади Старого Оскола – площади Победы. В девять утра был дан старт детскому забегу, а спустя полчаса стартовали атлеты, выбравшие дистанции 1, 5, 10 и 21 километр. Для всех участников и зрителей подготовили развлекательную программу с участием популярного ведущего крупнейшего забега в Сочи Rosa Run Макса Пархоменко, планку-челлендж, танцевальный флешмоб и зумбу.

Благодаря Фонду «Искусство, наука и спорт» участие для спортсменов в полумарафоне было бесплатным. Победителем среди мужчин стал Сергей Федотов, преодолевший дистанцию 21 км за 1 час 15 минут. Среди женщин первой прибежала Александра Афанасова с результатом 1 час 25 минут.

«Мы рады вернуться в Старый Оскол с проектом #Всенаспортрф, который стал еще более масштабным, профессиональным и еще более интересным. Но его главные цели остались неизменными – приобщить всех и каждого, от мала до велика, к здоровому образу жизни и активному отдыху», – прокомментировала замдиректора Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Фатима Мухомеджан.

Поддержать участников Оскольского полумарафона пришли заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы и мира по боксу, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) Виталий Дунайцев, заслуженный мастер спорта по легкой атлетике, многократный победитель чемпионата России, участница чемпионата мира, многократный победитель Кубка Европы Елена Чернявская и чемпион мира и Европы по боевому самбо Валентин Молдавский.

Отметим, что синхронный старт – одна из уникальных особенностей Всероссийского полумарафона. Организаторы планируют подать заявку в книгу рекордов Гиннеса как самый масштабный забег в мире. По их словам, полумарафон станет для города и Белгородской области ежегодным.

Официальный фотоотчет с события доступен в группах проекта #Всенаспортрф «Вконтакте» и Instagram @vsenasportf.

Дополнительная информация – на сайте всенаспорт.рф.