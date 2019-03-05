Впервые в Белгороде пройдет PULSE & FORMULAPRO INDOOR TRIATHLON

Белгородское сообщество PULSE совместно с фитнес-клубом FORMULAPRO приглашает на спортивное мероприятие PULSE & FORMULAPRO INDOOR TRIATHLON, которое состоится 17 марта, с 8:00 до 16:00 в фитнес-клубе по адресу: ул. Дегтярева, 10б.

Indoor Triathlon – это комплексный циклический вид спорта, состоящий из плавания, велогонки и бега в закрытом помещении. Особенность данных соревнований — отсутствие четко определенной дистанции. Участники должны показать свой наилучший результат за отведенное время, поэтому такой формат подходит как новичкам, которые только пробуют свои силы в триатлоне, так и опытным атлетам, желающим бросить себе новый вызов.

PULSE & FPRMULAPRO INDOOR TRIAHLON поможет поддержать мотивацию в межсезонье, отследить свой спортивный прогресс, раскрыть новые возможности спортивной выносливости и достичь цели на лучший результат.

В соревнованиях примут участие 70 профессиональных и любительских спортсменов из города Белгорода и ближайших городов. Они смогут испытать свои силы, открыться новому общению, получить волну мотивации, драйва и отличного настроения.

Основу соревнований составляет индивидуальное участие в три этапа:

10 минут – плавание

5 минут – Т1

30 минут – велотренажер

5 минут – Т2

20 минут – беговая дорожка.

Победа определяется суммой километров, набранных на всех трех этапах.

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