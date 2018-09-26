Фирменный магазин компании «Агро-Белогорье» обновлен и усовершенствован
Теперь в «Галерее мяса» (по адресу ул. Белгородского полка, д. 62) можно купить не только продукцию «Агро-Белогорье», но и подобрать ароматный соус, фирменную соль, маринад, приправы для любимых блюд. Кроме этого, в магазине представлена широкая линейка продукции для пикника, мангалы и даже одноразовая экологически чистая биоразлагаемая посуда.
На полках более сотни наименований продукции, здесь представлен самый полный ассортимент продукции «Агро-Белогорье» по выгодной стоимости. Все цены, кстати, можно уточнить на сайте, но для постоянных клиентов предусмотрены скидки до 7%. Каждый день сюда идет поставка свежайшей продукции прямо с производства, и это самое главное преимущество «Галереи мяса».
Сотрудники магазина всегда готовы проконсультировать покупателей по продукции, ответить на вопросы и даже подсказать вкусный рецепт.
Телефон для справок: 8 (800) 250-27-25.
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