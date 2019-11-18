VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум: итоги

Белгородская делегация вернулась с форума, где произошло три важных для культурной жизни региона события.
14 ноября в рамках мероприятий к 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНР, в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии им. Шостаковича выступили симфонический оркестр города Чанша под управлением главного дирижера Сяо Минь и симфонический оркестр Белгородской государственной филармонии под управлением дирижера, лауреата международного конкурса дирижеров им. Светланова Дмитрия Филатова. Солировала Лао Ли.
Музыканты представили сочинения русских и китайских композиторов: Люй Цимин – «Ода красному флагу», Хэ Анжаньхао, Чэнь Ган – «Влюбленные бабочки», Сяо Яю – «За деревней», Шостакович – Праздничная увертюра, Бородин – «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь», Чайковский – Итальянское каприччио.
15 ноября в Государственной академической капелле Петербурга презентовали восстановленную партитуру сочинения Гавриила Ломакина – кантату Stabat mater. Более 150 лет она не звучала в культурной столице России, партитура долгое время считалась утраченной. Это сплав традиций русской музыки и западноевропейского жанра Stabat mater, широко распространенного в странах Европы с ХIV века. К нему обращались многие композиторы, среди которых Вивальди, Перголези, Гайдн, Шуберт, Россини.
Гости события в буквальном смысле наблюдали за возвращением крупнейшего шедевра русской музыки ХIХ века. Сочинение исполнили симфонический оркестр Белгородской филармонии под управлением главного дирижера, заслуженного деятеля искусств РФ Рашита Нигаматуллина и академический хор филармонии под управлением главного дирижера Елены Алексеевой. Солировала лауреат международного конкурса Оксана Никитина.
В зале капеллы звучали Гуань Ся – Концерт для фортепиано с оркестром, солировал лауреат международных конкурсов Максим Могилевский, «Итальянское каприччио» Чайковского. На бис исполнили Хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя» Глинки. Посетителям форума также была представлена оригинальная выставка живописи потомков Ломакина из фондов Белгородского государственного художественного музея.
16 ноября прошла церемония вручения премий им. Анатолия Луначарского. Гостей приветствовал Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. В номинации «Работник концертной организации» награда была присуждена начальнику филармонического отдела Белгородской филармонии Ларисе Барбар.
Лариса Николаевна работает в филармонии 23 года. Благодаря ее труду, белгородским любителям музыки доступно более 39 разнообразных абонементных программ для детей и взрослых. Кроме того, Лариса Николаевна является организатором всех гастрольных туров творческих коллективов Белгородской филармонии. Она инициировала многие проекты в области музыкального искусства, которые направлены на развитие и популяризацию академической музыки как в Белгородской области и в городах России, так и в рамках международного творческого сотрудничества.
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