VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум: итоги

15 ноября в Государственной академической капелле Петербурга презентовали восстановленную партитуру сочинения Гавриила Ломакина – кантату Stabat mater. Более 150 лет она не звучала в культурной столице России, партитура долгое время считалась утраченной. Это сплав традиций русской музыки и западноевропейского жанра Stabat mater, широко распространенного в странах Европы с ХIV века. К нему обращались многие композиторы, среди которых Вивальди, Перголези, Гайдн, Шуберт, Россини.

Гости события в буквальном смысле наблюдали за возвращением крупнейшего шедевра русской музыки ХIХ века. Сочинение исполнили симфонический оркестр Белгородской филармонии под управлением главного дирижера, заслуженного деятеля искусств РФ Рашита Нигаматуллина и академический хор филармонии под управлением главного дирижера Елены Алексеевой. Солировала лауреат международного конкурса Оксана Никитина.

В зале капеллы звучали Гуань Ся – Концерт для фортепиано с оркестром, солировал лауреат международных конкурсов Максим Могилевский, «Итальянское каприччио» Чайковского. На бис исполнили Хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя» Глинки. Посетителям форума также была представлена оригинальная выставка живописи потомков Ломакина из фондов Белгородского государственного художественного музея.