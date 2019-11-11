16 ноября в 20:00 в ресторане Samovar состоится ежегодная тематическая вечеринка в стиле 20-х годов XX века.
В Белгороде пройдет вечеринка в стиле «Гэтсби»
Период 20-х годов XX века – это время расцвета джаза, чарльстона, степа и фокстрота, появления цветного кинематографа и многих других важных культурных свершений, эпоха, вместившаяся в короткий период. Элегантные кавалеры и роковые дамы, перья и блестки, насыщенные цвета и эмоции, гангстерские страсти и джазовые мелодии.
Вход свободный, но необходимо забронировать столик в ресторане: 77-04-04.
По материалам Культурного региона
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