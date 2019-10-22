В Белгороде пройдет второй карьерный форум для IT-специалистов

Форум пройдет во второй раз. На первом карьерном дне сотрудники компаний IT-кластера Белгородской области рассказали о своем опыте работы в компаниях, представили кейсы и достоинства компаний, перспективы развития и процесс приема и адаптации сотрудников на рабочем месте. Мероприятие собрало более 150 участников.

Участников форума ожидают ярмарка вакансий c интерактивной зоной, активности и викторины от работодателей, общение с другими IT-специалистами, собеседования прямо на мероприятии, выступления представителей IT-компаний и розыгрыш призов.

Организатор форума – Белгородский IT-кластер при поддержке департамента цифрового развития и Белгородского информационного фонда.

Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться по ссылке. Все подробности о мероприятии можно узнать в группе ВК.