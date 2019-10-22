8 ноября в 16:00 в event-зоне Бизнес-пространства «Контакт» пройдет IT Сareer day. Это карьерный форум для студентов IT-направлений, опытных специалистов и просто жителей города, которые стремятся построить карьеру в сфере технологий, найти свое место в региональном IT, стать частью команды единомышленников и получить опыт работы в больших проектах. Событие будет полезно и IT-компаниям региона, заинтересованным в поиске талантливых сотрудников.
В Белгороде пройдет второй карьерный форум для IT-специалистов
Форум пройдет во второй раз. На первом карьерном дне сотрудники компаний IT-кластера Белгородской области рассказали о своем опыте работы в компаниях, представили кейсы и достоинства компаний, перспективы развития и процесс приема и адаптации сотрудников на рабочем месте. Мероприятие собрало более 150 участников.
Участников форума ожидают ярмарка вакансий c интерактивной зоной, активности и викторины от работодателей, общение с другими IT-специалистами, собеседования прямо на мероприятии, выступления представителей IT-компаний и розыгрыш призов.
Организатор форума – Белгородский IT-кластер при поддержке департамента цифрового развития и Белгородского информационного фонда.
Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться по ссылке. Все подробности о мероприятии можно узнать в группе ВК.
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