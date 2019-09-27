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В Белгороде пройдет маркетинг-форум

22 октября на BELGOROD MARKETING FORUM спикеры расскажут о трендах в маркетинге в 2020 году, масштабировании продаж и многом другом.  

Среди спикеров:

Алексей Воронин – IT-предприниматель, основатель LifePay;

Виталий Антощенко – основатель и президент компании «Объединенная Консалтинговая Группа», автор книги «Ух ты! Сервис»

Дмитрий Норка – бизнес-тренер по продажам № 1 в России;

Кир Уланов – маркетинг-ревизор;

Владислав Бермуда – эксперт по кросс-маркетингу № 1, предприниматель, маркетолог, писатель;

Михаил Грибов – ведущий эксперт по нетворкингу и личному бренду;

Антон Берсерк - бизнес-спикер по продажам, основатель клуба любителей системных продаж «СуперРОП», автор книги «ТОП-Результат в продажах»

Павел Борисов – евангелист SMM Planner, SMM Big Russian Boss Show.

Ключевые темы:

тренды маркетинга 2020

партизанский маркетинг

масштабирование продаж

SMM в регионах

кросс-маркетинговые цепочки

клиентский сервис

лидогенерация и автоворонки

нетворкинг для бизнеса.

Подробнее – на сайте форума.

 

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Автор: Ирина
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