В Белгороде пройдет маркетинг-форум
22 октября на BELGOROD MARKETING FORUM спикеры расскажут о трендах в маркетинге в 2020 году, масштабировании продаж и многом другом.
Среди спикеров:
Алексей Воронин – IT-предприниматель, основатель LifePay;
Виталий Антощенко – основатель и президент компании «Объединенная Консалтинговая Группа», автор книги «Ух ты! Сервис»
Дмитрий Норка – бизнес-тренер по продажам № 1 в России;
Кир Уланов – маркетинг-ревизор;
Владислав Бермуда – эксперт по кросс-маркетингу № 1, предприниматель, маркетолог, писатель;
Михаил Грибов – ведущий эксперт по нетворкингу и личному бренду;
Антон Берсерк - бизнес-спикер по продажам, основатель клуба любителей системных продаж «СуперРОП», автор книги «ТОП-Результат в продажах»
Павел Борисов – евангелист SMM Planner, SMM Big Russian Boss Show.
Ключевые темы:
тренды маркетинга 2020
партизанский маркетинг
масштабирование продаж
SMM в регионах
кросс-маркетинговые цепочки
клиентский сервис
лидогенерация и автоворонки
нетворкинг для бизнеса.
Подробнее – на сайте форума.
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