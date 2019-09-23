В Белгороде пройдет бесплатная конференция «Бизнес24»

4 октября в банкетном зале ресторана «Филин» Культурно-досугового центра «Дукати» (Парковая ул., 10) состоится бесплатная конференция для владельцев бизнеса, руководителей и топ-менеджеров. Спикеры расскажут, какие взрывные новинки ждут их в Битрикс24.

«Бизнес24» – это возможность получить новый опыт и свежие идеи по развитию продаж от практиков, завязать новые знакомства в деловой среде. Цель конференции – помочь предпринимателям и директорам, руководителям отделам продаж, топ-менеджерам и всем, кто хочет навести порядок в бизнес-процессах компании, найти новые точки роста, увеличить производительность и качество работы. Полученные знания пригодятся в повышении продаж и автоматизации бизнес-процессов в компании.

Что будет на конференции?

- Презентация новой версии Битрикс24 в реальном времени из Москвы – спикеры расскажут о новинках в продукте и о том, какой должна быть современная CRM.

- Мастер-классы от самых топовых спикеров Белгорода. Множество полезной информации, которой нет в интернете.

- Нетворкинг – в кругу белгородских предпринимателей и руководителей можно будет обменяться опытом и идеями, обсудить, как развивать компанию и повышать продажи.

- Консультация от партнеров «1С-Битрикс» – живое общение со специалистами без телефонных звонков и писем, сразу на мероприятии.

Конференция только для:

- владельцев бизнеса, которые хотят выйти на новый уровень управления;

- директоров и руководителей, которые мечтают о выполнении плана продаж на 240%;

- маркетологов и менеджеров, которым нужны новые инструменты поиска и удержания клиентов.

Начало – в 09:50.

Для участия нужно зарегистрироваться на сайте.