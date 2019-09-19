«Ундервуд», Алиса Гребенщикова и Дмитрий Воденников выступят на поэтическом фестивале «СПЛАВ»

С 11 по 13 октября в Старом Осколе впервые пройдет поэтический фестиваль «СПЛАВ», организованный культурной платформой АРТ-ОКНО – проектом благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» и командой проекта «Живые поэты».

В фестивале примут участие поэты Дмитрий Воденников, Андрей Орловский и Лев Оборин, группа «Ундервуд», актеры Алиса Гребенщикова и Павел Артемьев, выступят Василий Уриевский, Анна «Умка» Герасимова, Саша Гагарин (группа «Сансара») и многие другие – литераторы из Старого Оскола и Белгорода, друзья и авторы проекта «Живые поэты» из Москвы, Петрозаводска, Самары и других городов России.

Марьяна Золина, руководитель культурной платформы АРТ-ОКНО: «Поэтический фестиваль в Старом Осколе стал логичным продолжением программы культурной платформы АРТ-ОКНО в Белгородской области. Летом 2019 года командой проекта были организованы фестивали городской уличной культуры «30 граней города», а осенью запущены грантовые конкурсы и образовательные программы совместно с ведущими культурными и образовательными институциями России. Поэтический фестиваль «СПЛАВ» станет еще одним большим событием, которое объединит современных поэтов Старого Оскола, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Петрозаводска для общения и творчества, и мы надеемся, что станет позитивным импульсом в творческой жизни города».

В основную программу фестиваля входит 12 мероприятий: круглый стол с пресс-конференцией, образовательный курс из шести лекций, две театральных постановки, открытые чтения, вечер памяти Вени Д’ркина и гала-концерт.

Программа:

Официальное открытие фестиваля состоится 11 октября в 15:30 в конференц-зале комплекса «Айсберг Premium Hotel» в рамках круглого стола «Поэзия Старого Оскола: региональный и общелитературный контекст». О тенденциях развития поэзии и поэтического сообщества в регионах России будут говорить актриса Алиса Гребенщикова, президент фестиваля «Оскольская Лира» и поэтесса Татьяна Олейникова (Машкара), поэт и главный редактор проекта «Живые поэты» Андрей Орловский, руководитель культурной платформы АРТ-ОКНО Марьяна Золина, организатор Литературных слэмов и руководитель Городского клуба поэтов Белгорода Елизавета Афанасьева, представители администрации г. Старого Оскола и другие. Модератором выступит журналист и филолог, главный редактор независимого культурно-аналитического журнала «Дискурс» Константин Ворович.

В этот же вечер в 18:30 в Большом зале Старооскольского театра пройдет спектакль «Русский стих: обратная перспектива», на котором выступят актеры московских театров («Практика», «ШДИ», Театр Наций, Театр им. Ермоловой, «Театр.doc», ЦИМ) и представители музыкального издательства «Kotä Records». Спектакль поставлен режиссером Павлом Михайловым специально для фестиваля «СПЛАВ» – постановка, включающая стихотворения ключевых авторов отечественной поэзии, станет премьерной.

12 и 13 октября в 10:00, 12:00 и 14:00 в музее «Железно!» пройдет образовательный курс. Шесть мероприятий посвящены истории и современным тенденциям поэзии и книгоиздания. Среди лекторов – действующие поэты: литературный критик и редактор проекта «Полка» Лев Оборин, редактор проекта «Живые поэты» Павел Кошелев, издатель и культуртрегер Дана Курская, руководитель редакции в издательстве «АСТ» и литературной программы Центра Вознесенского Илья Данишевский, составители антологии «Уйти. Остаться. Жить» Борис Кутенков и Николай Милешкин и другие.

12 октября в 16:00 в торговом центре «Боше» пройдут открытые чтения. Принять участие в них смогут все желающие – для этого необходимо пройти предмодерацию, отправив до 7 октября заявку со своими стихами на почту splavfestival@gmail.com. В рамках открытых чтений выступят специальные гости – поэты Иван Фефелов, Роман Мнацаканов и Анна «Умка» Герасимова.

12 октября в 18:30 в концертном зале старооскольского отделения университета МИСиС пройдет концерт «Костры над рекой» памяти Вени Д’ркина. В мероприятии, курируемом оргкомитетом фестиваля «Оскольская лира» и объединением «Творческий фонарь», выступят поэты и музыканты из Старого Оскола и Белгорода. Специальный гость – музыкант, актер, поэт и автор-исполнитель Василий Уриевский.

13 октября в 16:00 в Каминном зале Старооскольского театра состоится спектакль «Голубь в Сантьяго» по поэме российского поэта Евгения Евтушенко – труппа театра представит пронзительную историю о любви и переживаниях юного человека. Режиссер-постановщик Марина Карцева.

Заключительным мероприятием поэтического фестиваля «СПЛАВ» станет гала-концерт, который состоится 13 октября в 18:30 в центре культурного развития «Горняк». В гала-концерте примут участие группа «Ундервуд», поэты Дмитрий Воденников, Андрей Орловский, Лев Оборин и Егор Сергеев, лидер проекта «Аивер» Крис Аивер, Саша Гагарин (группа «Сансара») и другие.

Бесплатные билеты на все мероприятия, а также дополнительную информацию о событиях можно получить на сайте культурной платформы АРТ-ОКНО.