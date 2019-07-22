В Белгороде пройдет открытый микрофон

27 июля в Fabrica Bar & Club (ул Щорса, 52) местные молодые комики выступят с монологами на злободневные темы, приправив все это хорошей порцией сарказма и иронии.

Творческое объединение BelStandUp приглашает посмотреть на выступление комиков и помочь им создать по-настоящему качественную комедию. Для этого нужна помощь зрителей.

Мероприятие проверочное, то есть материал, который увидят гости, скорее всего, никто и никогда не видел раньше, а это значит, что это самое настоящее творчество в его первозданном виде. Никакой цензуры. Для зрителей старше 18 лет.

Начало: в 21:00.

По материалам Культурного региона