В Белгороде пройдет открытый микрофон
27 июля в Fabrica Bar & Club (ул Щорса, 52) местные молодые комики выступят с монологами на злободневные темы, приправив все это хорошей порцией сарказма и иронии.
Творческое объединение BelStandUp приглашает посмотреть на выступление комиков и помочь им создать по-настоящему качественную комедию. Для этого нужна помощь зрителей.
Мероприятие проверочное, то есть материал, который увидят гости, скорее всего, никто и никогда не видел раньше, а это значит, что это самое настоящее творчество в его первозданном виде. Никакой цензуры. Для зрителей старше 18 лет.
Начало: в 21:00.
По материалам Культурного региона
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.