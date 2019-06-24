Color party by Kaaral

Любители всего нового и необычного и сторонники диктата трендов, ликуем! В Белгороде открылось концептуальное бьюти-пространство Time Back, в котором можно не только обновить цвет волос или стрижку, но и обучиться этому мастерству и в целом приятно провести время в обществе профессиональных стилистов. Его основатель, эксперт-колорист и технолог, руководитель компании «Стилист PRO» – официальный дистрибьютор итальянского бренда Kaaral в Белгороде Марина Пикулина рассказала, почему в Time Back нужно прийти уже сейчас.

Как появилась идея создать Time Back? В чем его главная концепция?

Двадцать лет в нашем городе успешно проработал салон «Студия 2000», многие сотрудники открыли собственные маленькие студии, и я поняла, насколько нашим парикмахерам не хватает более глубокого изучения колористики и специфики стрижек. Я решила закрыть студию и открыть модное пространство Time Back, где стилисты, руководители и администраторы салонов красоты – все специалисты бьюти-индустрии смогут почерпнуть для себя новые знания. Мы открываем первую в регионах учебную лабораторию бренда Kaaral, полностью уйдя от стереотипа салона красоты или обучающего центра, поэтому не похожи ни на одно бьюти-пространство в городе. Time Back – это коллаборация профессионалов, которые будут вести мастер-классы и обучающие программы по колористике и применению красителей, а также работать с клиентами.

Из чего будет состоять обучающий курс?

На постоянной основе в нашей лаборатории будут действовать две программы: базовый уровень колористики и продвинутый – это работа с блондами и сединой, сложные техники окрашивания и стрижки. В компании Kaaral – пять различных видов красителей, поэтому мы будем учить наших слушателей, как правильно и в каких случаях работать с ними, то есть будем давать не только технические знания, но и художественные. Мои коллеги, топ-стилисты компании Kaaral из Москвы и других городов, будут проводить семинары два раза в месяц. Я буду вести авторские семинары по различным техникам массажа головы с применением уходовых процедур, а также курс «Color дизайн», в ходе которого буду рассказывать о том, как изменить образ клиента, основываясь на психологии цвета. Мой двадцатилетний стаж и обучение в международных академиях Барселоны и Парижа позволяют с уверенностью сказать, что мне есть чему научить парикмахеров.

Кому будут полезны ваши семинары и обучающие программы?

Тем, кто живет своей профессией. В нашей работе есть два типа специалистов: те, которые получили общие знания и остановились на этом, и те, кто постоянно развивается. Я считаю, что человек должен учиться на протяжении всей жизни, и надеюсь, что стилисты нашего города рассуждают так же.

Чем будет интересно модное пространство для посетителей?

Наши новые гости и постоянные клиенты смогут получить качественный сервис и оценить высокий уровень профессионализма колористов. Это сильная команда, которая делает упор именно на дизайн цвета, качество волос и целостность образа. Все мастера имеют опыт в колор-направлении более десяти лет и воплощают в жизнь любые, даже самые смелые идеи клиентов. У нас представлено более двадцати премиальных брендов, которые гости студии могут протестировать, затем получить консультацию по уходу за волосами и приобрести подходящий продукт. А еще мы предложим нашим клиентам бокал вина или чашечку хорошего кофе, потому что их отличное настроение – одно из составляющих нашего успеха.

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