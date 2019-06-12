В Старом Осколе открылась II Летняя творческая школа «Класс от Маэстро»

Праздничный концерт открыло выступление ансамбля «Озорники» детской музыкальной школы № 5. В программе также приняли участие Кирилл Маштаков (Оренбургская область, г. Новотроицк, Детская школа искусств), Елизавета Лобова (Белгородская область, г. Старый Оскол, детская музыкальная школа № 2), Артем Степичев (Белгородская область, г. Старый Оскол, детская музыкальная школа № 5) и педагоги проекта Владимир Овчинников, Кирилл Солдатов, Иван Рудин. Среди педагогов Летней школы – музыканты с мировым именем, профессора Московской и Санкт-Петербургской консерваторий, Гнесинской специальной и Центральной музыкальных школ, народные артисты РФ, ведущие педагоги региона.

Одним из центральных событий открытия стал мастер-класс звезды мировой оперы Ильдара Абдразакова. Дважды обладатель премии Grammy, художественный руководитель академии музыки Елены Образцовой, основатель Фонда поддержки молодых талантов, музыкант с мировым именем провел уникальный мастер-класс по вокальному мастерству для участников Летней школы.

В программе прозвучали арии Дж. Верди. Ария Фиеско из оперы «Симон Боканегра»; П. И. Чайковского. Ариозо короля Рене из оперы «Иоланта»; Дж. Верди. Речитатив и ария Амелии Ecco l’orido campo из оперы «Бал маскарад» и многие другие.

В рамках мастер-класса участники смогли получить не только уникальные профессиональные рекомендации и наставления от Маэстро, но и поразмышлять над истинным смыслом исполняемых произведений. После прослушивания арий Ильдар Абдразаков особое внимание уделял нюансам, чтобы помочь молодым певцам лучше прочувствовать стиль вокального произведения.

Ильдар Абдразаков: «Как художественный руководитель Международной академии музыки Елены Образцовой я стараюсь как можно больше внимания уделять поддержке молодых оперных певцов. Для этого был создан мой Фонд поддержки и продвижения молодых талантов и как результат – образовательная программа нашего Международного музыкального фестиваля.

Я рад поучаствовать в проекте летней школы «Класс от Маэстро», поскольку я полностью разделяю задачи Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», который ведет системную работу в направлении развития талантливых ребят в регионах РФ. Это очень важная миссия и чем больше будет создано подобных инициатив, тем выше будет уровень исполнительского и вокального мастерства нашей талантливой молодежи. Желаю участникам и организаторам Летней школы получить удовольствие от процесса и совместных результатов».