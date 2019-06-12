В Старом Осколе открылась II Летняя творческая школа «Класс от Маэстро»
10 июня на сцене Старооскольского театра состоялось торжественное открытие II Летней творческой школы «Класс от Маэстро» Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».
Праздничный концерт открыло выступление ансамбля «Озорники» детской музыкальной школы № 5. В программе также приняли участие Кирилл Маштаков (Оренбургская область, г. Новотроицк, Детская школа искусств), Елизавета Лобова (Белгородская область, г. Старый Оскол, детская музыкальная школа № 2), Артем Степичев (Белгородская область, г. Старый Оскол, детская музыкальная школа № 5) и педагоги проекта Владимир Овчинников, Кирилл Солдатов, Иван Рудин. Среди педагогов Летней школы – музыканты с мировым именем, профессора Московской и Санкт-Петербургской консерваторий, Гнесинской специальной и Центральной музыкальных школ, народные артисты РФ, ведущие педагоги региона.
Одним из центральных событий открытия стал мастер-класс звезды мировой оперы Ильдара Абдразакова. Дважды обладатель премии Grammy, художественный руководитель академии музыки Елены Образцовой, основатель Фонда поддержки молодых талантов, музыкант с мировым именем провел уникальный мастер-класс по вокальному мастерству для участников Летней школы.
В программе прозвучали арии Дж. Верди. Ария Фиеско из оперы «Симон Боканегра»; П. И. Чайковского. Ариозо короля Рене из оперы «Иоланта»; Дж. Верди. Речитатив и ария Амелии Ecco l’orido campo из оперы «Бал маскарад» и многие другие.
В рамках мастер-класса участники смогли получить не только уникальные профессиональные рекомендации и наставления от Маэстро, но и поразмышлять над истинным смыслом исполняемых произведений. После прослушивания арий Ильдар Абдразаков особое внимание уделял нюансам, чтобы помочь молодым певцам лучше прочувствовать стиль вокального произведения.
Ильдар Абдразаков: «Как художественный руководитель Международной академии музыки Елены Образцовой я стараюсь как можно больше внимания уделять поддержке молодых оперных певцов. Для этого был создан мой Фонд поддержки и продвижения молодых талантов и как результат – образовательная программа нашего Международного музыкального фестиваля.
Я рад поучаствовать в проекте летней школы «Класс от Маэстро», поскольку я полностью разделяю задачи Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», который ведет системную работу в направлении развития талантливых ребят в регионах РФ. Это очень важная миссия и чем больше будет создано подобных инициатив, тем выше будет уровень исполнительского и вокального мастерства нашей талантливой молодежи. Желаю участникам и организаторам Летней школы получить удовольствие от процесса и совместных результатов».
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