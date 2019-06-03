Белгородская галерея фотоискусства приглашает на «Ботан-party»
7 июня в галерее пройдет интеллектуальный вечер, на котором гостям придется как следует пошевелить мозгами.
Участники в уюной атмосфере поиграют в интеллектуальные игры, обсудят интересный фильм за чашкой чая с вкусняшками, смогут обменяться хорошей литературой в рамках буккроссинга.
Действует дресс-код: очки, галстук-бабочка, подтяжки и все, что соответствует образу «ботаника». Обязательна предварительная запись по телефону: +7 (4722) 31-35-36.
По материалам Афишки31
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