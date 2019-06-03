Белгородская галерея фотоискусства приглашает на «Ботан-party»

7 июня в галерее пройдет интеллектуальный вечер, на котором гостям придется как следует пошевелить мозгами.

Участники в уюной атмосфере поиграют в интеллектуальные игры, обсудят интересный фильм за чашкой чая с вкусняшками, смогут обменяться хорошей литературой в рамках буккроссинга.

Действует дресс-код: очки, галстук-бабочка, подтяжки и все, что соответствует образу «ботаника». Обязательна предварительная запись по телефону: +7 (4722) 31-35-36.

По материалам Афишки31