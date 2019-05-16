Управленцев Белгорода прокачают российские эксперты на бесплатной конференции

«Формулу бизнеса» раскроют для руководителей и собственников компаний Белгорода 6 июня. Управленцы узнают все о лидогенерации, увеличении продаж, успешных переговорах, мотивации команды и личной эффективности.

Это не развлекательное шоу со звездами эстрады и зарубежными экспертами. На конференции выступят отечественные спикеры, практикующие в российских реалиях. Руководители встретятся, чтобы прокачать себя и свой бизнес, а не развлекаться.

Компании HeadHunter, Яндекс, Битрикс24 и топовые бизнес-тренеры из Москвы и Белгорода зададут взбучку белгородскому бизнесу.

Программа конференции опубликована на сайте. Организаторы не продают «кота в мешке», а открыто показывают, кто из экспертов выступит и с какой темой. «Мы ценим время потенциальных участников конференции – управленцев, поэтому у нас нет секретов. Сетка выступлений доступна изначально, еще до того, как слушатель зарегистрируется» - говорят организаторы.

Руководители встретятся и узнают:

Как наиболее эффективно использовать социальные сети для привлечения клиентов.

Как ответить на требования скидки, оставить свои условия и не потерять клиента;

4 секрета грамотного построения и контроля отдела продаж;

Где скрыты резервы времени при обработке заказов от клиентов;

2 безупречных инструмента оценки при рекрутинге или аттестации продавцов;

Как мотивировать и вдохновить команду? Простые и эффективные инструменты как повысить вовлеченность команды;

Как управлять бизнесом с пляжа на Мальдивах.

В отличие от других мероприятий по схожей тематике, на «Формуле бизнеса» присутствуют только руководители. Управленцы находятся среди равных, делятся опытом и мнениями. Только так возможна эффективная прокачка руководящих и стратегических навыков, по мнению организаторов.

Участники конференции соберутся 6 июня в конгресс-отеле «Амакс» на проспекте Ватутина, 2. Комфортный зал на 250 мест позволит управленцам качественно усвоить материал, без вреда для зрения и слуха. Каждый сможет задать вопросы экспертам и забрать их опыт для своего бизнеса. Нужно лишь зарегистрироваться.

Дополнительную информацию о конференции можно узнать в компании CSN по телефону 777-033 или e-mail info@csn.ru