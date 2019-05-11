Диана Семернина: «Это большая честь для меня – представлять мой город на таком масштабном конкурсе красоты»

Студентка Белгородского государственного университета, преподаватель в детском модельном агентстве Fashion kids прошла отборочный тур Всероссийского конкурса красоты «Ты уникальная» в Белгороде и стала одной из десяти победительниц в Петербурге.

К конкурсу «Ты уникальная» в Петербурге я готовилась серьезно и ответственно, начиная с фотосессии и снятия видеовизитки и заканчивая похудением. Я преображалась не только снаружи, но и внутри. Выучила множество стихотворений, читала историческую литературу. Я хотела быть максимально готовой к финалу, так как это большая честь для меня – представлять мой город на таком масштабном конкурсе красоты. Когда я попала в топ-10, испытала непередаваемые эмоции. Мне сложно описать их, потому что для меня невероятно ценно стать одной из лучших среди ста участниц со всей страны.

Такого результата я добилась благодаря моим родителям. И дело не столько в поддержке, сколько в воспитании. Именно они заложили в меня целеустремленность, стержень и характер, который помог мне настолько близко притронуться к мечте. После конкурса я приехала воодушевленной, замотивированной на дальнейшие действия, открытия и начинания, получила много полезной информации и толчок к личностному росту. Я стала совершенно другим человеком. Раньше я скептически относилась к такого рода конкурсам, но, прочувствовав все это на себе, поняла, что оценки жюри абсолютно объективны, все решается здесь и сейчас и зависит только от того, какую энергетику и какой посыл ты передашь, как себя проявишь.