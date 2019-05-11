Диана Семернина: «Это большая честь для меня – представлять мой город на таком масштабном конкурсе красоты»
Студентка Белгородского государственного университета, преподаватель в детском модельном агентстве Fashion kids прошла отборочный тур Всероссийского конкурса красоты «Ты уникальная» в Белгороде и стала одной из десяти победительниц в Петербурге.
К конкурсу «Ты уникальная» в Петербурге я готовилась серьезно и ответственно, начиная с фотосессии и снятия видеовизитки и заканчивая похудением. Я преображалась не только снаружи, но и внутри. Выучила множество стихотворений, читала историческую литературу. Я хотела быть максимально готовой к финалу, так как это большая честь для меня – представлять мой город на таком масштабном конкурсе красоты.
Когда я попала в топ-10, испытала непередаваемые эмоции. Мне сложно описать их, потому что для меня невероятно ценно стать одной из лучших среди ста участниц со всей страны.
Такого результата я добилась благодаря моим родителям. И дело не столько в поддержке, сколько в воспитании. Именно они заложили в меня целеустремленность, стержень и характер, который помог мне настолько близко притронуться к мечте.
После конкурса я приехала воодушевленной, замотивированной на дальнейшие действия, открытия и начинания, получила много полезной информации и толчок к личностному росту. Я стала совершенно другим человеком.
Раньше я скептически относилась к такого рода конкурсам, но, прочувствовав все это на себе, поняла, что оценки жюри абсолютно объективны, все решается здесь и сейчас и зависит только от того, какую энергетику и какой посыл ты передашь, как себя проявишь.
На данный момент я учусь на втором курсе института Права и социального обеспечения в Белгородском госуниверситете. Выбрала его, потому что всегда интересовалась правом и историей, в школе это были любимые предметы, а в детстве я мечтала стать судьей или полицейским. Такой выбор профессии – это скорее отражение моего темперамента и диктаторского характера. Точно сказать не могу, буду ли работать по профессии, так как жизнь – очень непредсказуемая штука.
Я работаю в детском модельном агентстве Fashion kids хореографом, постановщиком подиумного шага и фотопозирования. Под моей опекой находятся сто детей трех возрастных категорий. Я очень люблю свою работу, она занимает восемьдесят процентом моей жизни. Мы ездим на соревнования, различные мероприятия, у нас каждый раз новые постановки и показы. Это колоссальный труд и отличный опыт, и я горжусь своей работой.
Обожаю Белгород за его красивые парки, скверы, Соборную площадь. Частенько гуляю там, а из заведений, где можно выпить мой любимый латте, выбираю городское кафе The Ginger.
Каждый мой день максимально загружен и расписан по минутам. У меня всегда ранний подъем, в шесть утра, завтрак, душ. Затем я собираю огромную женскую сумку со всеми необходимыми учебными принадлежностями, два комплекта спортивной одежды, кроссовки, туфли и отправляюсь на учебу. После занятий в университете с бешеной скоростью лечу на работу, провожу по пять-шесть тренировок в день, а вечером отправляюсь в тренажерный зал и только к полуночи попадаю домой. Очень часто мне предлагают фотосессии, участие в показах, конкурсах и различных мероприятиях, и я стараюсь вписать все съемки , репетиции и подготовку в свой день.
Моя заветная мечта незаметно переросла в цель, которую я вот-вот достигну: это открытие танцевального пространства для детей с ограниченными возможностями. О подробностях рассказать не могу, так как это очень непростой процесс, получить даже малейшую возможность работать с детьми-инвалидами в нашей стране сложно. Это будет первый такого рода центр, с детьми будут работать компетентные преподаватели, психологи, которые будут подбирать задания по мере возможности детей, с максимальным раскрытием их потенциала. Очень надеюсь, что все получится именно так, как я задумала.
Текст: Юлия Граблюк
Фото: Артем Очаков
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