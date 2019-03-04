Эксперимент редакции: Чему учат на секс-тренингах?

Женский десант редакции сайта «Собака.ru» высадился в центре по обучению практике сексуальных отношений и на собственном опыте убедился, что секретные техники по управлению интимными мышцами и занятия по пробуждению оргазма — выгодное вложение инвестиций в свое будущее.

Анастасия Павленкова, редактор рубрики «Бары и рестораны»

Курс: «Искусство тайского секса»

«Сразу скажу, что я — за. Чем больше ты знаешь о сексе, понимаешь себя и того парня, тем больше удовольствия от секса, себя и того парня получаешь. Путь от школьных постельных недоразумений до качественного и искрометного соития это, ну скажем, дорога перемен от сырых неолитических кореньев до шести курсов многофигурных композиций шеф-повара, раз уж от меня ожидаются гастрономические параллели. Те же коренья, но не просто, так сказать, в профиль, а со всеми гранями n-мерного пространства. Оргазм — как ядерная физика: мастерства и знаний требуется не меньше. Потому и университеты нужны не только стихийно-биографические, но и от академических часов отказываться не стоит. «Оргазм, как начальное образование — должен быть обязательным и бесплатным» На тренинге я оказалась первой из коллег, тема «Искусство тайского секса» досталась мне случайным образом. Программа обещала компромисс: тут тебе и «танец страсти с его телом», и мечта феминистки — «наслаждение вагинального секса», и домостроевские секреты — «подарите ему незабываемые сексуальные переживания техникой «тугой вход»». То есть всем сестрам по интересам. По сути же это был просто тренинг эротического массажа, который, к слову, тренировали по парам. Возле меня присела чуть ли не единственная дама с отпечатком непростой жизни на лице. Все остальные — исключительно ухоженные и веселые красотки до сорока пяти, которые с нешуточным энтузиазмом следующий час наминали друг друга «пальмовыми листьями» и «ветками сакуры». Уточкой скользили — ну, как скользили, попой по бедрам, огибая воображаемые члены. Грудью, правда, под спортивным костюмом, массировали пальцы ног. Я со своей, скажем, Еленой, тоже делала «лыжню» и «минитрах», хоть и в ауре ощутимой неловкости, которая исходила от не юной партнерши. Лена, вы молодец! Жениться на вас, даже после всего, что между нами было, не могу, но очень мысленно поддерживаю. «Репетиции перед премьерой необходимы, а то придется в позиции «69» элегантно подсматривать в конспект» Главное: будь то секс или колбаса, отстаивайте свои права потребителя. Обещали научить пробудить внутреннего зверя в мужчине, требуйте подробностей! Массаж — тоже годный экспириенс. Во-первых, первая часть, не телом, а руками — это вообще азы релаксации, можно тренироваться хоть на маме. Вторую часть мама может не понять, но репетиции перед премьерой необходимы, а то придется в позиции «69» элегантно подсматривать в конспект. Дебильные, но, тем не менее, образные названия вроде «лыжни» или «ветвей» помогают удержать в памяти эротические па. Атмосфера приятная, расслабиться, если ты не законченный интроверт, не сложно. Заявленный вагинальный оргазм поминался, но познакомиться с ним предлагали только в компании устройств из местного магазина, что не здорово. В секс-шопах дешевле, это раз, во-вторых, право на оргазм это как на начальное образование, должны быть и бюджетные варианты. Больше половины девушек были впервые и признавались, что выбрали тренинг из-за нейтральной темы, но в конце старательно записывали расписание, где снова обещали и тот самый «тугой вход», и энциклопедический список на этот раз оральных техник. Это, в общем, хорошо, только уж слишком по дикому капиталистично. С другой стороны, есть коренья — это буэ. Даешь секс молекулярного уровня на пять мишленовских звезд. Только, опять же, не получили заказ по меню — имеете право на замену».

Диана Смольякова, редактор новостей

Курс: «Искусство орального секса»

«Перед аудиторией в нетерпении мнутся 15 девушек. Комната, в которой мы будем познавать искусство орального секса, отчего-то называется «Земля», на входе предупредительные таблички, запрещающие видео и фотосъемку, телефон со звуком и мужчин. Вместо последних в аудитории на каждом «рабочем месте» прикреплены искусственные члены. Подружки рассаживаются парами, я единственная одиноко сижу за партой. Нам дают полстакана шампанского «для настроения». Все с любопытством изучают пособия, в которых описаны техники минета, разглядывают дилдо, смазку и презервативы для УЗИ — стандартный пакет для участницы тренинга. Тут входит Она — наш проводник в мир мужских удовольствий и шалостей — шагает на огромных шпильках, с гордостью неся беременный живот. Ее ярко-красные губы складываются в улыбку и она говорит: «Ну что, девочки, когда еще вы сможете коллективно пососать?». Я понимаю — мне выпал уникальный шанс. «Ярко-красные губы тренера складываются в улыбку и она говорит: «Ну что, девочки, когда еще вы сможете коллективно пососать?». Я понимаю — мне выпал уникальный шанс» Ольга, как психолог и профессионал, работает с запросами. Поэтому каждая из участниц должна рассказать, зачем она пришла. Тренер предупреждает, что постыдных резонов нет — недавно к ней пришла таджичка лет сорока и призналась, что не радовала супруга уже лет 15. У нас все дамы были с опытом: хрупкая девушка в больших очках недавно нашла личное счастье и хочет обрадовать избранника, строгая женщина за 40 пришла «научиться чему-то новому», милая блондинка выиграла сертификат на тренинг в «не скажу каком клубе». Ольга обещает научить нас всему, и первый час мы рассуждаем о мужской психологии. Почему они молчат во время минета? Почему говорят, что не любят белье? Как заставить его любить только вас? Мы подробно останавливаемся на вопросах аутофелляции и подросткового онанизма, обсуждаем эротические костюмы и техники «якорения» — методы привязать к себе мужчину. Оказывается, вечной любви можно добиться, если он будет «весь мир трахать в тебе». Ты ему и горничная, и медсестра, и транссексуал с внушительным дилдо, и нежная девочка с японскими «игрушками» и стразой в попе. Главное — не осуждать, а экспериментировать. Ассортимент для горячих ночей представлен в первой комнатке тренинг-центра. В перерыве прилежные ученицы сметают с полок костюмы «Королева неба», мастурбационные яйца, шарики для разработки вагинальных мышц и галлоны смазки. У продавщицы кончаются пакеты — разобрали все. «Оказывается, вечной любви можно добиться, если он будет "весь мир трахать в тебе"» Во второй части мы подробно и с серьезными лицами учимся делать «осьминожку», «пируэт» и «девочку-пружинку» под чутким руководством Ольги. Девочкам больно делать «глубокое горло», неудобно работать с резиновыми членами, но все решает практика, успокаивает тренер. В конце занятия у каждой в арсенале техник пятьдесят. Ольга рекомендует не «вываливать» все сразу на партнера, ведь в каждой женщине должна быть загадка. «Шкатулки с сюрпризами» выходят в большую жизнь после школы минета с пакетами «взрослых игрушек». Одинокие уходят с тренировочными членами, которые отчего-то зовут «Николай». Окольцованных в нетерпении с цветами встречают мужья, чтобы поскорее познать силу «осьминожки», «водоворота» и вечной любви».

Ксения Морозова, редактор социальных сетей

Курс: «Искусство вагинального секса»

«У меня, как у и у многих моих знакомых, начисто отсутствует элементарное сексуальное воспитание: почему-то в нашей стране это не принято. Родители робко рассказали мне о существовании презервативов, когда мне исполнилось 19, я ответила, что уже в курсе. На этом разговор закончился. Именно поэтому подобные тренинги мне кажется штукой важной и нужной. Впрочем, страх перед походом всё же был: я представляла себе помещение с красными балдахинами и тренершу почему-то непременно с огромной силиконовой грудью. Ожидания, естественно, не оправдались: комната, в которой проходил тренинг, выглядела как небольшой зал для йоги, а преподаватель с образованием психолога-сексолога гордо несла впереди себя беременный живот. Напоминала о направленности мероприятия только аккуратно лежащая в углу реалистичная резиновая попа. Среди посетителей — в основном ухоженные женщины около тридцати, а среди причин похода самая популярная - «мы давно в браке, захотелось освежить отношения». Чтобы было легче справиться с неловкостью в начале нам налили шампанского, правда, приблизительно в десять раз меньше, чем нужно, чтобы смущение на самом деле ушло. А потом два часа мы провели с ручками и бумажками, аккуратно конспектируя, что такое вагинальные мышцы, как и зачем их качать (здесь всё как с бицепсами: упражнения, подходы), и почему расхожее в народе мнение, что заниматься ими нужно, только если ты спортсмен, в корне неверно. Далее — блок о дыхании. Как нужно дышать и во время секса, и просто в качестве зарядки для дополнительной стимуляции внутренних органов. Этот блок очевидно пересекается с йогой, только йога-инструктор вряд ли бы вам рассказал, вдыхать или выдыхать во время фрикции (хотя сам наверняка это знает). «Дамы разбились на пары и старательно начали имитировать половой акт, попеременно меняясь ролями, пробуя различные позы и периодически борясь со смехом» Ну, а когда запретных тем, кажется, уже не осталось мы приступили непосредственно к тренингу: дамы разбились на пары и старательно начали имитировать половой акт, попеременно меняясь ролями, пробуя различные позы и периодически борясь со смехом. Преподаватель, кстати, заметила, что ставить эксперименты на своём мужчине не стоит, а для начала лучше дома ещё немного потренироваться с фаллоимитатором. В аннотации к тренингу мне обещали раскрыть такие суперспособности моих органов, о которых я даже не подозревала. На деле всё оказалось гораздо проще: качай мышцы, дыши правильно, экспериментируй с позами. Не сказать, чтобы мы об этом не догадывались, но и всерьёз заняться этой проблемой всё как-то руки не доходили. Разрозненные знания, почерпнутые из статей женских журналов и сериалов, здесь просто собираются в общую картину. Что, может, и не перевернёт ваше отношение к сексу, но «освежить отношения» точно поможет».

Виктория Пятыгина, издатель региональных проектов

Курс: «Пробуждение женского оргазма. Интимные мышцы»