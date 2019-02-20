Елена Пономарева: «Я считаю, что совместная работа должна строиться на взаимоуважении»

Спустя пятнадцать лет существования вашего салона произошла его полная перезагрузка. Какие изменения он претерпел?

Почти пятнадцать лет я проработала в другом салоне, под другим названием, но так случилось, что условия моего договора решили изменить, предложив вновь стать исполнительным директором. Я отказалась и решила уйти. Арендовала другое помещение и назвала салон «Имидж Лайт», это было временное название, ведь все случилось очень быстро. Признаться честно, было сложно и материально, и морально, ведь мне пришлось все начинать с чистого листа. Продала машину и закупила оборудование и мебель. Бесконечно благодарна моим партнерам, коллегам, друзьям, которые мне помогли. Удивительно, что есть такие люди, которые могут без всяких обязательств снабдить тебя продукцией, поддержать морально, предложить бесплатные размещения в печатных изданиях. Опыт у меня был – благо я столько лет в этой сфере и знала всю кухню изнутри. Правда, очень переживала и почти не спала. Пока шел ремонт в новом помещении, набирала коллектив. Над новым названием L lab думала долго, в итоге оно сложилось из моего имени и самой сути салона – я считаю, что это не просто бьюти-пространство, а целая лаборатория.

В Белгороде достаточно высокая конкуренция. Сложно ли выживать в этих условиях?

Сложно, но можно. Сейчас конкуренция такая, что нам приходится выживать на рынке благодаря не только профессионализму наших сотрудников, но и уровню обслуживания, сервиса и заботе о его повышении. К примеру, мы предлагаем клиентам уже не растворимый кофе, а из кофемашины, весной появятся соки, а еще мы угощаем шоколадом с собственным логотипом. Ценовой политикой не играем – не занижаем и не повышаем стоимость услуг. Поскольку я дружу с другими салонами, я интересуюсь, какие цены они устанавливают, и стараюсь придерживаться этой планки. Кроме того, наши мастера постоянно обучаются, повышая свой профессиональный уровень. Продукция у нас только сертифицированная, закупаем ее у региональных представителей. И еще мы создали интересный запоминающийся имидж нашего салона-лаборатории за счет креативного дизайна, современного оборудования и мебели, сопутствующих товаров, предлагая домашний уход. Строго следим за исполнением санитарных норм. Таким образом нам и удается держаться на плаву.

Получаете ли вы эмоциональный заряд, когда видите счастливые глаза клиенток?

Безусловно, меня это очень радует. Особенно приятно потом получать положительные отзывы в интернете, после которых я непременно хвалю своих мастеров. Часто к нам приходят клиенты по рекомендациям друзей и знакомых, которые уже у нас были.

«Я считаю, что совместная работа должна строиться на взаимоуважении»

Вы руководите большой командой. Как вам это удается?

В нашем коллективе девятнадцать человек. Тринадцать из них пришли со мной из прошлого салона, поскольку они стали для меня семьей, и я им полностью доверяю, и шестеро – новые сотрудники. Я поняла, что самое главное – это создание комфортной атмосферы в коллективе, что ведет к четкой и слаженной работе и использованию всего творческого потенциала. Взаимоотношения у нас прекрасные, конфликтов не случалось. Я лояльный и понимающий руководитель, не приемлю систему штрафов, но при необходимости могу указать на ошибки и только наедине. Я считаю, что совместная работа должна строиться на взаимоуважении и поддержке друг друга. Это вторая семья, с которой я провожу много времени, поэтому мы не просто работаем вместе – мы отдыхаем вместе, участвуем в конкурсах, а это очень сближает. Люблю, уважаю и очень ценю каждого, кто в моей команде.

Спектр услуг, который предлагает «Эль Лаб» охватывает парикмахерские услуги, наращивание ресниц, маникюр и многое другое. Планируете ли вы его расширить и ввести новые услуги либо открыть еще один салон?

Второй салон точно запускать пока не буду, хотя все мне это пророчат. Я считаю, что лучше вести качественную работу в одном, нежели распыляться. Планирую продавать декоративную косметику и проводить обучение визажу, ногтевому сервису, наращиванию ресниц и по уходовым процедурам для волос. То есть мы не будем открывать полноценный учебный центр, но на базе салона планируем проводить небольшие курсы, а по итогу обучения будем вручать специалистам сертификаты о повышении квалификации. Кроме того, у нас появится перманентный макияж. Еще хочу запустить один крутой проект, но пока не стану раскрывать всех карт.

Вы окончили исторический факультет БелГУ. Работали ли вы по специальности или поняли, что это не ваше?

Я получила неполное высшее образование учителя начальных классов в педагогическом колледже, потом высшее образование учителя истории и социальной педагогики и уже тогда начала работать администратором в салоне красоты, осознав, что это действительно мое. Поэтому свою жизнь с историей не связала. Затем окончила школу бизнеса по специальности «бухгалтер-экономист» – мне это понадобилось для ведения бизнеса.

Семья поддерживает ваше стремление быть бизнес-леди и как относится к тому, что вы почти все свое время отдаете работе?

Мой супруг Александр во всем меня поддерживает. Особенно после открытия нового салона взял на себя выполнение многих задач, мотивировал меня и буквально заставлял вставать по утрам со словом «надо».

А еще важно знать, что Елена преподавала ритмику, играла на баяне, пробовала освоить гитару, но не сложилось, умеет шить, вышивать и вязать, увлекается плаванием и бегом, за два года успела получить несколько медалей, пробежав десяти- и двадцатикилометровый полумарафон, участвовала в конкурсе Миссис Белогорье, получив титул Вторая вице-миссис, планирует научиться стрелять. Она мать двоих дочерей – восемнадцатилетней Алены и десятилетней Ксении. Ксюша постоянно участвует в конкурсах красоты, а старшая дочь мечтает стать учителем.

Текст: Юлия Граблюк

Фото: Елизавета Панфилова