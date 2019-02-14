Белгородцев научат говорить на английском

17 февраля арт-ресторан «Галерея» приглашает провести время с пользой: в ресторанном зале пройдет Speech club с носителем языка.

Преподаватель расскажет об основах грамматики и произношения. Занятие подойдет и для тех, кто свободно говорит на английском, и для тех, кто только начинает осваивать язык Шекспира и Байрона.

Начало: в 15:00.

Забронировать столик в ресторане можно по телефону: +7 (4722) 78-07-80.

По материалам Культурного региона