Белгородцев научат говорить на английском
17 февраля арт-ресторан «Галерея» приглашает провести время с пользой: в ресторанном зале пройдет Speech club с носителем языка.
Преподаватель расскажет об основах грамматики и произношения. Занятие подойдет и для тех, кто свободно говорит на английском, и для тех, кто только начинает осваивать язык Шекспира и Байрона.
Начало: в 15:00.
Забронировать столик в ресторане можно по телефону: +7 (4722) 78-07-80.
По материалам Культурного региона
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